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謠言終結站》「肝指數正常」就安啦? 醫師︰錯誤迷思

2017-06-08

記者蔡淑媛／台中報導

很多人以為GOT、GPT肝指數正常，就代表肝很健康，醫師提醒，這是非常錯誤的迷思，GOT、GPT正常，仍可能肝硬化、肝癌！GOT和GPT兩種指數只能顯示肝細胞是否發炎、壞死，但細胞完整，就無法正確反映出肝臟狀況。

GOT、GPT正常仍可能肝硬化

中山醫學大學附設醫院一般外科主任彭正明指出，GOT是麩氨基酸草醋酸轉氨基酵素、GPT是麩氨基酸焦葡萄轉氨基酵素，這兩種酵素都在肝細胞裡面，當指數升高時，通常肝臟功能已經受到影響，但臨床上有不少病患的肝指數正常，卻已經嚴重肝硬化，甚至是肝癌。

這是因為即使肝硬化、肝癌的肝細胞或癌化的肝細胞也可能是完整的，無法顯示酵素在血液濃度上升，也驗不出肝損傷程度。

曾有一名55歲患者有巨大肝腫瘤、罹患肝癌第2期，但GOT、GPT指數只在50上下（參考值在40到50以下），加驗胎兒蛋白指數（腫瘤指數）也只有1.7（參考值9到20以下），直到加上超音波等檢驗才確診。

彭正明表示，GOT、GPT指數可做為肝臟發炎、壞死的警訊，但不是肝臟健康的唯一指標，保肝除了定期抽血檢查肝指數外，建議加做胎兒蛋白和腹部超音波，有B、C肝炎患者或酗酒、熬夜更要半年定期追蹤。

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  • 抽血檢驗GOT、GPT肝指數正常，不代表肝臟就一定健康；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者蔡淑媛攝）

    抽血檢驗GOT、GPT肝指數正常，不代表肝臟就一定健康；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者蔡淑媛攝）

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