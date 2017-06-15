《謠言終結站》魚刺卡喉 喝醋吞飯更慘

2017-06-15

記者蔡淑媛／台中報導

喉嚨卡到魚刺，很多人會喝醋、大口吞飯，想要藉此移除魚刺，但是耳鼻喉科醫師強調，這是完全錯誤的做法，因為醋可能會太過刺激，讓喉嚨腫起來，增加醫師夾魚刺的困難度；吃飯硬吞可能讓魚刺擠到食道，反而得要全身麻醉用食道鏡夾出，還曾有患者因此刺破頸動脈大出血。

中山醫學大學附設醫院耳鼻喉科醫師黃承楨指出，吃到魚刺卡到喉嚨是耳鼻喉科的急診最常見情形，10個魚刺卡喉急診就醫患者中，有9個不是吃飯就是喝醋，結果弄巧成拙，傷勢更嚴重，也有人喝了半瓶醋魚刺仍不動如山，喉嚨卻腫起來。

魚刺卡在喉嚨，黃承楨說，一般只要局部麻醉就能夾出魚刺，但患者想喝醋把魚刺溶解，不但不可能，醋的酸度過高會刺激喉嚨導致腫脹，增加夾魚刺的困難度；如果吞飯，魚刺可能跑到食道卡住，則必須進開刀房全身麻醉用食道鏡夾出。

魚刺卡在食道久了，還會造成食道破洞、縱膈腔發炎，有敗血症風險，而且頸部有很多重要神經血管，如果被魚刺刺破受傷，可能細菌感染產生膿包，造成更大的問題。

黃承楨說，曾有患者喉嚨卡到魚刺卻硬吞飯，魚刺跑進食道，插到頸動脈，手術夾出魚刺後，頸動脈破裂造成血腫，之後又開刀清除出血，送進加護病房住了2星期。

黃承楨提醒，魚刺卡喉不分大小，不要使用偏方喝醋、吞飯，或是用手挖、催吐，要立刻就醫耳鼻喉科或急診，也提醒除了魚刺，像啃雞骨頭、戴假牙等都要小心，也遇過有喉嚨卡住整支雞脖子和假牙。

另外如果覺得喉嚨只是有點痛，不確定是否被魚刺卡住，可先吃軟或冷的食物，像稀飯、牛奶，因為大部分被魚刺刮傷喉嚨，會覺得卡卡、痛痛的，9成的人一天就會改善，如果1天後仍有症狀，就建議到耳鼻喉科檢查，如果持續2、3天，喉嚨愈來愈痛或發燒，更要進一步就醫，是否刺傷感染或其他問題。