《謠言終結站》幼兒臭乳呆剪舌根？ 早診斷早治療才對

2017-06-07

記者陳建志／台中報導

坊間流傳「幼兒發音不清楚是因舌繫帶過緊，只要剪開就能解決」！但語言治療師提醒，發音不正常大多是沒找到正確發音方式，提醒家長不要迷信亂剪舌根，儘早診斷、治療才是正確方式。

亞大醫院復健科語言治療師陳蓉妍表示，說話是胸腔送氣經過聲帶振動，並透過唇、舌、牙齒等構音器官運作，形成外界聽到的語言。若學齡前幼兒構音器官的運作方法及口腔肌肉的協調出現問題，就會出現構音錯誤、「構音異常」。

對於坊間流傳幼兒發音不清楚的「臭乳呆」，是舌根過緊造成，認為只要將舌根剪開，說話就會恢復正常。陳蓉妍指出，除非舌繫帶短到無法吸奶或舌尖無法過下唇，才需將舌繫帶剪開，而大部分發音有問題，其實都是因小朋友使用錯誤發音方式，出現「構音異常」，剪舌根未必有用，仍須經構音矯正才能完全改正。

陳蓉妍表示，構音異常發生原因，可能是語言刺激少，或因唇顎裂、智能不足、聽力障礙、牙齒不整齊、腦性麻痺、感覺統合異常等先天神經系統、器質性缺陷造成。

語言治療師會針對構音異常兒童進行個別治療，安排包括遊戲或繪本，利用視覺回饋方式，讓孩子瞭解正確發音方法，建議父母可透過錄音，讓孩子知道錯誤在哪，也提醒以鼓勵代替責備，才不會導致兒童壓力過大反而不敢開口。

語言治療師黃詩婷建議，若3歲半至4歲的兒童發現構音異常，可到醫院復健科、耳鼻喉科看診，再由語言治療師針對兒童構音方面進行評估，若需矯正就會安排構音治療。