| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
雨勢再增強！ 20縣市發布豪、大雨特報
 首頁 > 生活

反亞泥 環團號召625上街頭

2017-06-16

「愛台灣」 徐旭東：會繼續投資台灣

〔記者楊綿傑、李靚慧／綜合報導〕導演齊柏林生前關注的亞泥新城山礦場問題，環團昨宣布連署呼籲撤銷亞泥展延案的人數已經突破廿萬，持續增加中。

環團：撤亞泥展延連署已破廿萬

對亞泥聲明縮減礦區並補進行環評，環團昨痛斥亞泥欺瞞社會大眾、玩文字遊戲，呼籲行政院及經濟部應先撤銷亞泥展限案，且將礦業法修正案排入臨時會審查，否則廿五日將上街抗議。

遠東銀行昨舉行股東常會，集團董事長徐旭東會後對媒體多次大喊「愛台灣」，強調他與鴻海集團郭台銘、台塑集團總裁王文淵等人相較「比較忍耐」，認為台灣投資條件「還可以」，「這裡是我家，會繼續投資、不會退出」。

地球公民基金會、台灣蠻野心足生態協會、惜根台灣協會、立委林淑芬昨召開記者會，批評政府的回應僅限未來礦業法修法方向，迴避處理已明確違法的亞泥展限案。

惜根台灣協會秘書長林子凌批評，亞泥發聲明宣稱要縮減一五五公頃、近四成礦區，並依修正後礦業法進行環評，雖然亞泥核准的「礦區」面積是三九九公頃，但實際可供礦業使用的「礦業用地」一八五公頃，目前亞泥承諾所減範圍都在礦業用地外，根本是欺騙社會。

徐旭東強調，政府要怎麼做他都同意，他已經有所讓步。徐旭東激動表示：「這是我家，怎麼可以退出？不會的，我做得不比別人少，請給我一些正面的回應。」

徐旭東昨也感嘆，台灣的民主少了自制力，「每個人每天講一句、講二句」，若台灣要衝經濟、要轉型、要更有效率，需要國人更大的包容。

徐旭東強調：「我現在不發脾氣了，人家講我的話，我要更仔細聽，因為這個社會已經變了。」他說，過去幾週出國開會，發現不止台灣，全世界的氣氛都變了，各國都面對同樣的問題。

徐旭東感嘆：「好好的一個星期，啪！一下突然斷交。你要同情政府，不要只責怪他保不住，因為這是世界環境改變，國人還是要在政府的領導下團結起來，不停地抱怨政府，能怎麼辦呢？他（政府）也已經在努力了。」

廣告
  • 再護亞泥，徐旭東（右）說，台灣是我家，才不會退出，會繼續投資。（記者李靚慧攝）

    再護亞泥，徐旭東（右）說，台灣是我家，才不會退出，會繼續投資。（記者李靚慧攝）

  • 環團要求行政院出來面對，撤銷亞泥違法的礦權展限。（記者楊綿傑攝）

    環團要求行政院出來面對，撤銷亞泥違法的礦權展限。（記者楊綿傑攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 625 亞泥 徐旭東 環團 齊柏林
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台巴斷交
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧香蒜土雞腿
夏季海鮮✧香炒花枝
日式✧嫩薑五花肉捲
肉丸怎麼做才好吃？
轉寄

標題：反亞泥 環團號召625上街頭


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月16日‧星期五‧丁酉年五月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.