反亞泥 環團號召625上街頭

「愛台灣」 徐旭東：會繼續投資台灣
〔記者楊綿傑、李靚慧／綜合報導〕導演齊柏林生前關注的亞泥新城山礦場問題，環團昨宣布連署呼籲撤銷亞泥展延案的人數已經突破廿萬，持續增加中。
環團：撤亞泥展延連署已破廿萬
對亞泥聲明縮減礦區並補進行環評，環團昨痛斥亞泥欺瞞社會大眾、玩文字遊戲，呼籲行政院及經濟部應先撤銷亞泥展限案，且將礦業法修正案排入臨時會審查，否則廿五日將上街抗議。
遠東銀行昨舉行股東常會，集團董事長徐旭東會後對媒體多次大喊「愛台灣」，強調他與鴻海集團郭台銘、台塑集團總裁王文淵等人相較「比較忍耐」，認為台灣投資條件「還可以」，「這裡是我家，會繼續投資、不會退出」。
地球公民基金會、台灣蠻野心足生態協會、惜根台灣協會、立委林淑芬昨召開記者會，批評政府的回應僅限未來礦業法修法方向，迴避處理已明確違法的亞泥展限案。
惜根台灣協會秘書長林子凌批評，亞泥發聲明宣稱要縮減一五五公頃、近四成礦區，並依修正後礦業法進行環評，雖然亞泥核准的「礦區」面積是三九九公頃，但實際可供礦業使用的「礦業用地」一八五公頃，目前亞泥承諾所減範圍都在礦業用地外，根本是欺騙社會。
徐旭東強調，政府要怎麼做他都同意，他已經有所讓步。徐旭東激動表示：「這是我家，怎麼可以退出？不會的，我做得不比別人少，請給我一些正面的回應。」
徐旭東昨也感嘆，台灣的民主少了自制力，「每個人每天講一句、講二句」，若台灣要衝經濟、要轉型、要更有效率，需要國人更大的包容。
徐旭東強調：「我現在不發脾氣了，人家講我的話，我要更仔細聽，因為這個社會已經變了。」他說，過去幾週出國開會，發現不止台灣，全世界的氣氛都變了，各國都面對同樣的問題。
徐旭東感嘆：「好好的一個星期，啪！一下突然斷交。你要同情政府，不要只責怪他保不住，因為這是世界環境改變，國人還是要在政府的領導下團結起來，不停地抱怨政府，能怎麼辦呢？他（政府）也已經在努力了。」