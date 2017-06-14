徐旭東喊委屈︰挖深可儲水養魚

2017-06-14

〔記者王憶紅、黃佩君、楊綿傑／台北報導〕針對環團發起的「撤銷亞泥非法展延」連署，亞泥董事長徐旭東昨說很委屈。他表示，亞泥礦場沒有擴大，在範圍縮小下，因此才挖深，挖深可以儲更多水、養魚，「我也很愛台灣，難道會把它搞得一塌糊塗嗎？」環保團體聞言跳腳，環保署副署長詹順貴也批徐旭東好像不是跟其他人活在同一個時代，根本沒看到人民的怒火。

徐旭東強調：「我們不做不合法的事，一切合法，倘若一切走合法程序仍被撤銷，這是台灣的問題，你要用什麼題材（撤銷）？」

未來是否會投資拍攝《看見台灣II》？徐旭東說他會投資，因為中央山脈太漂亮，很少人可以看到。

徐旭東表示，大家或許覺得照片（亞泥礦場）不好看，但要思考的是，台灣的公共建設還要不要？水泥產業還要不要？亞泥過去被鼓勵到東部投資，替台灣做了很多建設，「不能打一個公司打到站不起來」，否則台灣水泥全部要進口，一噸要卅到五十美元。

他強調，亞泥在範圍縮小下，所以挖深，挖深可以儲水，以後就可以養魚，這些都是為了環境生態保持。

經長李世光：邊挖邊復育合理

經濟部長李世光認同說，包括像台泥的豎井鑽探、亞泥往下開挖，是礦場開發的新工法，「以全世界來看也是合理」。他也強調，亞泥一邊開挖、一邊復育，相當於挖完後已復育了廿年，是比較好的做法。

環保團體地球公民基金會顧問蔡中岳則說，要養魚蓋水庫都要做環境影響評估，但亞泥全跳過環評。台灣蠻野心足生態協會秘書長謝孟羽也批評，徐旭東短視近利，沒有想到結束採礦後，對經濟、環境的衝擊。