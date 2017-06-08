美籍實況主醜化台灣 還違法空拍

2017-06-08

〔記者王冠仁、楊媛婷／綜合報導〕現居台灣的美國籍男子CJayride，為了衝高自己在twitch直播網站上的人氣，以「探索台灣」為名四處偷拍，醜化台灣民俗風情，引來眾網友憤慨。有網友發現他今年四月使用空拍機拍攝自由廣場，根本就是在禁航區的「博愛特區」違法使用空拍機，民航局最高可以開罰一五○萬元。

禁航區空拍 最高可開罰150萬

台北市警方中正一分局昨表示，拍攝影片的時間是四月，當時沒有接獲民眾報案有人在該處使用空拍機。警方若發現民眾在禁航區使用空拍機，會先上前勸阻，勸阻不聽就會蒐證並將事證送民航局來開罰。

這幾天網友紛紛爆料，指稱CJayride經常用拍攝影片、直播的方式四處在台灣亂拍，雖聲稱「探索台灣」，卻經常做出不尊重台灣人的事。網友舉例，他曾嘲諷粉絲又圓又宅、自己將垃圾亂丟卻說是「台灣習俗」、偷拍女生還對其穿著與身材品頭論足、在行人禁行道路上溜滑板，拍攝路人吵架畫面等。

四處亂拍又不尊重 引網友激憤

還有網友發現，他今年四月在YouTube網站上傳空拍影片，影片中拍攝自由廣場等畫面。但自由廣場位在禁航區域內的「博愛特區」，在禁航區域使用空拍機已涉違法。

他聲稱 增加外界來台旅遊意願

CJayride前晚則在臉書發表聲明，聲稱那些影片是假的，遭人斷章取義。他自稱，有少部分種族主義人士想把外國人趕出台灣，他保證自己的舉動沒有讓人受到傷害，還說他的影片把台灣當作焦點，能夠增加外界來台灣旅遊或投資意願。

警方指出，近來空拍機風行，但不少玩家搞不清楚禁航區域而遭罰，比如前年七月，有中國觀光客玩空拍機撞上台北一○一大樓被罰款卅萬元，前年十月也有台籍蔡姓遊客到象山玩空拍機，不慎撞上一○一大樓。

民航局表示，依民航法規，如果該實況主操作的無人機飛行高度超過六十公尺，才違反博愛特區的禁航規定，若超過高度，依法可罰卅萬至一五○萬元。

民航局強調，目前的無人機公告禁航區包含以松山機場中心線兩邊二．六公里，在此範圍內，連在地面準備操作無人機都被禁止。