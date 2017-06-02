今年最強梅雨到 全台防強降雨

2017-06-02

〔記者蕭玗欣、楊綿傑、劉濱銓／綜合報導〕今年迄今最強梅雨鋒面報到！中央氣象局昨對全台各縣市發布大雨及豪雨特報。氣象局表示，今明兩天受滯留鋒面及西南氣流影響，雨勢最為劇烈，各地可能有豪雨等級以上的大雨。

這波鋒面昨已先在中南部山區發威，屏東、高雄、南投山區都降下上百毫米的大雨，屏東縣泰武鄉大武山豪雨更超過二一五毫米。

今明雨最大 台東焚風恐飆35度

受雨勢影響，北部溫度將出現明顯下降，低溫約廿三、廿四度，中南部也略降，低溫在廿四、五度；但東半部恐會出現焚風，台東大武可能出現卅五度高溫。

氣象局說，廣義來說只要是梅雨季的鋒面都稱梅雨，這波梅雨鋒面，預計影響全台到下週二。下週三起，鋒面才會逐漸遠離，天氣逐漸穩定，各地將轉為高溫炎熱的天氣。

氣象專家彭啟明指出，這波鋒面被稱「今年到目前最強的一波降雨」，鋒面清晨接近北台灣，從北到南陸陸續續都會有持續性的降雨，今天各地開始變天，加上西南邊有一股很強、可用「大爆發」來形容的西南季風，將引發強烈對流，帶來雷擊、強陣風，台灣可望會出現悶熱及熱對流發展的強降雨等兩種截然不同情境。

兩週4山難 玉管處勸阻山友

強降雨造成山區路況不佳，玉山國家公園兩週來就發生四起山難，多跟大雨有關。由於高山降雨氣溫跟著降低，山友未做好防雨、禦寒準備，容易發生危險。

玉管處近日啟動「三層勸阻」措施，第一層在山友入山前提前通知山區情況，第二層在排雲管理站加強山友裝備查核，第三層是就算已到達排雲山莊，惡劣天候下仍將強烈勸阻山友，切勿冒險上山。

北部解渴 南部解除限水有望

由於梅雨鋒面為全台帶來雨勢，北台灣回到水情正常的藍燈，結束近三個月來水情動盪，南台灣若再持續降雨，不久後可望解除一階限水措施。

目前還有水情危機的嘉義、台南、高雄等地，蘭潭仁義潭、南化水庫蓄水率已回升至四到六成，曾文、烏山頭水庫蓄水量已超過一．二億噸，但謹慎起見，水利署目前仍暫維持一階限水的黃燈。