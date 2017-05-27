過期1年黑心蝦 去處很瞎

2017-05-27

〔記者蔡亞樺、方志賢、王捷、吳亮儀／綜合報導〕高雄市衛生局廿三日接獲台南市府通報，高雄某物流倉庫內查獲北市福有企業有限公司存放的兩批過期「斑節對蝦」，共一○四一公斤，全數封存。再請台北市衛生局約談業者釐清供貨流向，北市衛生局依違反「食品安全衛生管理法」，裁罰福有公司一百二十萬，並廢止食品業者登錄字號，一年內不得再申請重新登錄。且因福有涉嫌意圖欺騙他人，全案移請台北地檢署偵辦。

台南市衛生局日前接獲民眾檢舉，指德安百貨的餐廳使用福有的過期 「斑節對蝦」，但到現場稽查，並未發現「斑節對蝦」，卻查出福有的過期「斑節對蝦」存放於高市某物流公司倉庫內，於是通報高市衛生局前往稽查，果然查獲該兩批過期「斑節對蝦」，分別為有效日期一○五年三月一日廿箱、有效日期一○六年四月廿一日四十一箱，合計一○四一公斤。

經核對該物流公司所提貨品入出庫資料，查獲過期「斑節對蝦」供應三家下游餐飲業者的出貨紀錄。大大茶樓高雄和平店查有逾期「斑節對蝦」八十四公斤，有效日期一○六年四月廿一日，業者已自主標示「報廢」待退貨，另上閤屋日式料理高雄五福店及精彩火鍋高雄和平店已於去年停歇業。

北市衛生局接獲高市衛生局通報後查出，福有出貨逾期的「斑節對蝦」給十七家餐飲業者，通知新北市、台中市、嘉義縣、台南市、高雄市清查，發現北市有五家下游餐飲業，其中四家已歇業，另一家為「威靈頓街一號台北信義店」，用來製作餐點「虎斑對蝦」，該店劉姓店長說，店內專賣港式點心，但很少用到斑節對蝦這項食材，且很早之前就沒用。

福有昨也向衛生局提交消費者補償方案，即日起至十二月卅一日止，消費者可憑發票或消費憑證去電02-66185656申請虎斑對蝦消費金額退費（二七五元／份）。