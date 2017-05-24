下肢紅疹不痛不癢 恐色素性紫斑勿輕忽

2017-05-24

文／段培耕

60多歲的李先生從一年前小腿開始出現一些不痛不癢的紅疹，因為沒有症狀，並不太在意。直到最近發現這些紅疹往大腿蔓延，擔心身體內部出了大問題，於是來皮膚科就醫。

詢問病史及檢查後發現，這些疹子是一塊塊大小不等的紅斑散佈在下肢區域。近看每塊紅斑都是由許多微小類似出血點狀的疹子所構成，符合一種叫「色素性紫斑性皮膚病」的診斷。在李先生的同意下，他接受皮膚切片檢查並確認了前述診斷。

「色素性紫斑性皮膚病」的英文全名是pigmented purpuric dermatoses，簡稱「色素性紫斑」，是一群顯微鏡下變化相似的皮膚疾病。

顯微鏡下可發現皮膚淺層的淋巴球聚集浸潤、微血管出血以及血鐵質色素沉積。此病在成人、青少年或兒童都有可能會出現，但是好發的皮疹型態不同。

發生原因不明，大部分屬於自發性，但有一部分病人可能跟腿部血液循環不佳有關；也有一部分病人可能由某些藥物誘發。病程通常慢性且時好時壞，大多數沒有癢感或其他不舒服的症狀。

治療前，通常要先釐清患者是否有下肢靜脈曲張？有沒有常久站？或正在使用特定種類的藥物？

治療方面初步可嘗試外用類固醇藥膏，但若反應不佳或是疹子範圍太大，得考慮全身性治療。

口服藥物包括：抗組織胺、pentoxifylline、秋水仙素及四環素類抗生素等，也有報告使用芸香素（一種類黃酮素）合併維他命C治療成功的案例；口服類固醇雖然也有短暫效果，但停藥後易復發。

不管是使用哪一種口服藥，治療期通常需要數週甚至數月；照射窄頻紫外線B光（NB-UVB）則是另一選擇。

色素性紫斑雖然對健康沒有重大影響，但必須和其他皮膚紫斑症狀作區別，像是因為血小板過低或自體免疫疾病造成的紫斑。

值得注意的是，有醫學報告發現，在很罕見的情況下，色素性紫斑跟皮膚T細胞淋巴癌有相關連性。

（作者為延吉美皮膚專科診所主治醫師）