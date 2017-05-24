抗NMDA受體腦炎作怪 少女狂磕頭誤為中邪
記者陳建志／台中報導
一名8個月大男嬰連續7、8個小時在床上翻滾；還有一名資優國中女生突然語無倫次、不停膜拜，他們的家屬都以為孩子「中邪了」、精神異常，經就醫檢查後，才確診是罹患罕見的「抗NMDA受體腦炎」，透過藥物治療，順利康復。
醫師提醒民眾，若是發燒合併發生嚴重行為異常，「絕對不是壞東西附身」，要儘早就醫檢查，才能把握黃金治療期。
最近有一部改編自真人故事的電影《我發瘋的那段日子》，描述紐約時報記者罹患罕見疾病「抗NMDA受體腦炎」，差點被送進精神病院度過餘生的過程，所幸後來醫師發現病因，經治療，順利康復。
亞大醫院小兒神經科主治醫師張鈺孜表示，「抗NMDA受體腦炎」是自體免疫腦炎的一種，致病原因是患者本身的免疫系統細胞，攻擊自己的腦神經細胞，抗體攻擊後，讓受體數量減少，初期出現幻聽、幻覺、脫序，晚期則有癲癇、意識改變、動作障礙、手舞足蹈等行為，經常被誤認是「中邪」，或者罹患精神疾病。
張鈺孜指出，3年前就曾收治一名8個月大男嬰，家屬表示男嬰會在床上不自主翻滾，前後時間長達7、8個小時，一度以為「髒東西附身」，四處求神拜佛都沒用，後來就醫檢查才發現罹患「抗NMDA受體腦炎」，這也是目前全球收治年紀最小的患者。
一名16歲的女國中生，某天突然發狂、語無倫次，還出現暴力行為，送醫後，竟跪在地上膜拜磕頭，甚至出現一動也不動，呈現木僵（stupor）狀態；另有一名15歲男國中生也出現自殘、攻擊親人、胡言亂語的情形，家屬以為「中邪」，一度想送精神病院治療，經轉診檢查才確認都是「抗NMDA受體腦炎」作祟。
張鈺孜指出，罹患此罕病的患者，會先發燒，接著就會出現脫序的異常行為，常被誤診為精神疾病。醫界普遍認為，成人和惡性腫瘤有關，18歲以下的青少年則是不明原因感染。
張鈺孜提醒，民眾若出現進展快速的精神異常症狀與認知缺損，就要儘快就醫檢查，一旦確診，只要以藥物治療，幾乎都能在8到12個月內康復，越早治療，康復率越高。
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標題：抗NMDA受體腦炎作怪 少女狂磕頭誤為中邪
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