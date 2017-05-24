| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

抗NMDA受體腦炎作怪 少女狂磕頭誤為中邪

2017-05-24

記者陳建志／台中報導

一名8個月大男嬰連續7、8個小時在床上翻滾；還有一名資優國中女生突然語無倫次、不停膜拜，他們的家屬都以為孩子「中邪了」、精神異常，經就醫檢查後，才確診是罹患罕見的「抗NMDA受體腦炎」，透過藥物治療，順利康復。

醫師提醒民眾，若是發燒合併發生嚴重行為異常，「絕對不是壞東西附身」，要儘早就醫檢查，才能把握黃金治療期。

最近有一部改編自真人故事的電影《我發瘋的那段日子》，描述紐約時報記者罹患罕見疾病「抗NMDA受體腦炎」，差點被送進精神病院度過餘生的過程，所幸後來醫師發現病因，經治療，順利康復。

亞大醫院小兒神經科主治醫師張鈺孜表示，「抗NMDA受體腦炎」是自體免疫腦炎的一種，致病原因是患者本身的免疫系統細胞，攻擊自己的腦神經細胞，抗體攻擊後，讓受體數量減少，初期出現幻聽、幻覺、脫序，晚期則有癲癇、意識改變、動作障礙、手舞足蹈等行為，經常被誤認是「中邪」，或者罹患精神疾病。

張鈺孜指出，3年前就曾收治一名8個月大男嬰，家屬表示男嬰會在床上不自主翻滾，前後時間長達7、8個小時，一度以為「髒東西附身」，四處求神拜佛都沒用，後來就醫檢查才發現罹患「抗NMDA受體腦炎」，這也是目前全球收治年紀最小的患者。

一名16歲的女國中生，某天突然發狂、語無倫次，還出現暴力行為，送醫後，竟跪在地上膜拜磕頭，甚至出現一動也不動，呈現木僵（stupor）狀態；另有一名15歲男國中生也出現自殘、攻擊親人、胡言亂語的情形，家屬以為「中邪」，一度想送精神病院治療，經轉診檢查才確認都是「抗NMDA受體腦炎」作祟。

張鈺孜指出，罹患此罕病的患者，會先發燒，接著就會出現脫序的異常行為，常被誤診為精神疾病。醫界普遍認為，成人和惡性腫瘤有關，18歲以下的青少年則是不明原因感染。

張鈺孜提醒，民眾若出現進展快速的精神異常症狀與認知缺損，就要儘快就醫檢查，一旦確診，只要以藥物治療，幾乎都能在8到12個月內康復，越早治療，康復率越高。

廣告
  • ▲醫師透過腦核磁共振掃描，可判斷是否罹患「抗NMDA受體腦炎」。（記者陳建志攝）

    ▲醫師透過腦核磁共振掃描，可判斷是否罹患「抗NMDA受體腦炎」。（記者陳建志攝）

  • ▲透過腦波檢查，可發現罹患「抗NMDA受體腦炎」的患者出現異常腦波（下），和正常腦波（上）明顯不同。（記者陳建志翻攝）

    ▲透過腦波檢查，可發現罹患「抗NMDA受體腦炎」的患者出現異常腦波（下），和正常腦波（上）明顯不同。（記者陳建志翻攝）

  • ▲透過抽血檢驗，可幫助醫師釐清是否罹患「抗NMDA受體腦炎」；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（記者陳建志攝）

    ▲透過抽血檢驗，可幫助醫師釐清是否罹患「抗NMDA受體腦炎」；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（記者陳建志攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泰式打拋肉
古早味甜點✧蜜番薯
越式✧牛肉河粉
好喝綠豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：抗NMDA受體腦炎作怪 少女狂磕頭誤為中邪


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月24日‧星期三‧丁酉年四月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.