世代腸胃調查 30易便秘、40胃潰瘍

2017-05-24

記者林惠琴／台北報導

腸道問題每個年齡層大不同！

台灣乳酸菌協會與台北市立聯合醫院仁愛院區消化內科主治醫師吳文傑合作進行調查發現，國人20歲世代消化不良最明顯、30歲世代容易便秘、40歲世代常見胃潰瘍、50歲世代大腸瘜肉問題最棘手。

台灣乳酸菌協會榮譽理事長蔡英傑表示，此次調查訪問全台1068位民眾，試圖了解各年齡世代的生活習慣、腸胃問題，發現20歲世代外食比率87.36%最高，且71%會熬夜；30歲世代飲食負擔重，64.86%愛好油炸物、59.46%重口味、51.35%飲食過量；40歲世代是每4人有1人腸道年齡老化20歲以上，為各世代中腸胃老化跡象最明顯的族群；50歲世代則有睡眠不足、加班時數高等情況。

各年齡的腸胃問題也因此有所不同，蔡英傑指出，調查發現，消化不良、腸躁症與胃食道逆流是20歲世代最常見，受訪者每2人就有1人受到消化不良所苦；30歲世代是便秘問題最多；40歲世代是胃潰瘍；50歲世代則為痔瘡、大腸瘜肉、幽門螺旋桿菌感染等。

吳文傑強調，20歲世代正好面臨初入職場的新鮮人角色，生活型態面臨第一次大變化，身體挑戰相對明顯，30至40歲世代也因為進入成家立業階段，工作應酬次數漸多，因此不少腸胃困擾伴隨而生。

吳文傑說，此次調查發現，超過8成受訪者每日全穀根莖類、蔬果攝取量，未達每日飲食指南標準，成為腸胃保健的隱憂，尤其在飲食習慣不正常、睡眠不足、工作壓力等多重影響下，腸胃問題恐日益加劇，建議民眾應該改正吃油炸、燒烤與重口味食物的飲食方式，養成多吃蔬果、規律運動、睡眠充足的習慣。