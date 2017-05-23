醫病》懷孕過個馬路都氣喘吁吁 原來罹患肺動脈高壓
〔記者林惠琴／台北報導〕今年43歲的干小姐，10年前懷第3胎時，在孕期約6、7月時，開始出現明顯喘咳、疲倦、水腫等情形，嚴重時連過個馬路都會氣喘吁吁，還一度昏迷住院，病情每況愈下，除了持續血尿，甚至需要使用氧氣罩輔助呼吸，檢查發現罹患罕見的原發性肺動脈高壓，所幸經治療已控制良好。
中華民國心臟學會理事長林俊立表示，肺動脈高壓起因於肺部的血管緊縮、阻力增加，導致肺動脈壓力升高，進而使右心室過度負荷、肥大增厚，最嚴重可能產生右心衰竭，甚至猝死。
林俊立指出，目前可分為「原發性」與「續發性」兩大類，前者通常病因不明，平均每百萬人約6至10人罹病，以女性居多，約為男性的2倍，罹病高峰年齡為40至50歲；後者則與許多疾病相關，像是結締組織疾病、先天性心臟病患者為較常見好發族群。
中華民國風濕病醫學會理事長蔡文展說，結締組織疾病包括硬皮症、紅斑性狼瘡、混合性結締組織疾病、類風濕關節炎等，都可能引起肺動脈高壓，應該定期接受篩檢。
台灣兒童心臟學會理事長王主科也說，先天性心臟病患者接受手術或導管治療後，約5%至10%會續發肺動脈高壓，當患者存活越久，續發肺動脈高壓的機率就越高，因此相關患者應該至少一年一次定期回診。
林俊立醫師強調，肺動脈高壓患者初期症狀與其他疾病類似，例如出現喘不過氣、呼吸困難、慢性疲倦、胸痛、頭暈、乾咳、水腫等，嚴重時可能很輕度的活動也造成昏倒、脈搏過快、咳血、唇色變藍症狀，因此國際上又稱為「藍唇病」。
台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長余忠仁指出，早年肺動脈高壓無專屬治療藥物時，死亡率極高，5年存活率僅36%，因此又稱為「心臟的癌症」，但近年來已有不少可用藥物，只要早期被診斷，且積極接受治療，即可有效控制病情，緩解症狀，有機會恢復正常生活。
蔡文展建議，若無明確的心、肺部疾病，卻有漸進性的氣促與運動不耐症狀，最好進一步檢查，以免延誤治療時間。
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