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今年本土首例登革熱 基因定序改判境外移入

2017-05-24

衛福部疾管署昨表示，有關5月16日公布的國內今年首例本土登革熱，由於個案有馬來西亞旅遊史，從返國到發病相差15天，與登革熱最長潛伏期14天相差一天。

原判定為本土病例，但檢體經基因序列比對，確認是馬來西亞病毒株，改判定為境外移入。

疾管署指出，該名個案為高雄市27歲女性，4月15日至20日赴馬來西亞旅遊，5月5日發病、16日確診為登革熱，現經治療已出院，同住者均無疑似症狀。

今年迄今，我國累計86例境外移入登革熱，感染國家以馬來西亞、印尼、越南等地為主。

（記者林惠琴）

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