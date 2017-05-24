《謠言終結站》滴椰子油治眼過敏？ 食藥署：沒根據勿信
2017-05-24
記者林惠琴／台北報導
坊間流傳「椰子油代替眼藥水滴到眼睛上，可以治療眼睛敏感，甚至視力會漸入佳境」，但衛福部食藥署澄清，這些內容沒有相關科學論述，民眾不要隨便輕易相信。醫師也提醒，眼睛十分敏感，點椰子油恐怕會造成刺激，進而引起發炎或其他不適情形，建議視力有問題仍須就醫為宜。
台北榮總眼科部醫師邱士華表示，眼睛的角膜組織很脆弱，一旦受損不容易復原，情況嚴重的話，可能還會導致失明。眼睛的結膜也很敏感，遇到異物刺激容易產生反應。如同鼻黏膜，每次遇到季節交替時就會引發過敏，狂打噴嚏。
邱士華指出，眼睛遇到異物刺激，輕則發癢，重則可能造成發炎、傷口難以癒合或潰爛等情形，因此不建議滴入眼藥水以外的其他液體，就連點眼藥水也要經醫師診斷後再使用較安全。主要是民眾多半不清楚一般市售眼藥水成分，萬一含有類固醇，狂點一個月以上，說不定不適症狀還沒舒緩，反而造成眼睛發炎，甚至青光眼。若有醫師把關，就會提醒眼藥水的用量、停藥時機，以免發生憾事。
中華民國眼科醫學會理事長翁林仲也說，眼藥水都有精準估算過滲透壓、酸鹼值等，以確保不會造成使用者眼睛發炎，又能達到舒緩症狀的效果，若隨意將椰子油等未經把關、甚至消毒程序是否完善也不確定的物質就這樣滴入眼睛，可能會因為刺激而導致眼睛受害，必須非常小心。
翁林仲提醒，視力出現問題的原因很多，可能涉及角膜、水晶體或視神經，應該進一步諮詢眼科醫師、接受檢查，以利正確診斷、對症下藥。
食藥署也強調，「椰子油治眼睛敏感」的訊息，沒有科學依據呼籲民眾應該抱持小心謹慎的態度，不要隨便輕易相信。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 陳時中賀WHO新幹事長 署名「中華民國台灣」
- WHO新幹事長衣國籍出線 未來恐不利台參與WHA
- 古法瓶中雞 法式料理在地食材
- 家家3度問鼎歌后 怕見五月天的他
- 愛心麵包師傅故事 大愛拍連續劇
- 自由廣場》消化香蕉 大家動動腦
- 高山杜鵑花開延後 預估6月盛開
- 中職加盟門檻5.8億╱工會︰球團變多 球員才有舞台
- 小一剁排骨高中扛家計 簡彤紜獲總統教育獎
- 少女遭性侵被閨密通報 後續發展讓她更加痛苦…
- 曼城炸彈客身分曝光 22歲英男子阿貝迪
- 一例一休 林揆︰政院立場未變
- 去大學修財經 組詐騙集團撈錢
- 《觀察筆記》自以為是
- 電視盒結合網紅 搶攻宅經濟
- 旗山田寮交界山區 地方促劃動物保護區
- 民主基金會舉辦「東亞民主論壇」
- 恐攻影響演唱會
- 少女喉嚨痛沒出聲…男挨告性侵不起訴
- 自由廣場》老師留職停薪錯了嗎？
- 台北》垃圾代燒不完? 雲林才接 竹縣也來
- 國際女子競走 16歲鄔惟喬奪首金
- 88歲明華園薪傳 「藝三代」接棒
- 教會老董A走2148萬 掰做善事不能讓人知
- 小宇難忘和林宥嘉滾同床 期待音樂合作「比大小」
- 捲入弊案 基隆中山高中校長轉任失利
- 蘇菲雅春夏禮服 玫瑰花園 繽紛多彩婚紗 層次堆疊+立體貼花 典雅時裝感
- 豬哥亮告別式 跳脫黑白幽默定調-謝金燕虛弱返台 未現身靈堂
- 改善缺工 外役監受刑人投入農務
- 古樸虎仔香包 北港鎮安宮發送
- 吳沙國中輕艇小將 入選國手
- 德法經濟表現亮麗 歐股大多收紅
- 自由廣場》扁案看不下去 草民有話要說
- 冰花面膜 立體剪裁服貼
- 竹南游泳館全票優惠120元 鎮民：一樣貴
- 灌醉女同事性侵 淫公僕判賠80萬
- NAFTA重談 墨汽車業盼維持原產地規定
- 自由廣場》〈林保華專欄〉中國特務滲台談國防與國安
- 市府續託管 興仁親子公園停車費小漲
- 自由廣場》從苗栗意外談三鐵
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：《謠言終結站》滴椰子油治眼過敏？ 食藥署：沒根據勿信
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分