《謠言終結站》滴椰子油治眼過敏？ 食藥署：沒根據勿信

2017-05-24

記者林惠琴／台北報導

坊間流傳「椰子油代替眼藥水滴到眼睛上，可以治療眼睛敏感，甚至視力會漸入佳境」，但衛福部食藥署澄清，這些內容沒有相關科學論述，民眾不要隨便輕易相信。醫師也提醒，眼睛十分敏感，點椰子油恐怕會造成刺激，進而引起發炎或其他不適情形，建議視力有問題仍須就醫為宜。

台北榮總眼科部醫師邱士華表示，眼睛的角膜組織很脆弱，一旦受損不容易復原，情況嚴重的話，可能還會導致失明。眼睛的結膜也很敏感，遇到異物刺激容易產生反應。如同鼻黏膜，每次遇到季節交替時就會引發過敏，狂打噴嚏。

邱士華指出，眼睛遇到異物刺激，輕則發癢，重則可能造成發炎、傷口難以癒合或潰爛等情形，因此不建議滴入眼藥水以外的其他液體，就連點眼藥水也要經醫師診斷後再使用較安全。主要是民眾多半不清楚一般市售眼藥水成分，萬一含有類固醇，狂點一個月以上，說不定不適症狀還沒舒緩，反而造成眼睛發炎，甚至青光眼。若有醫師把關，就會提醒眼藥水的用量、停藥時機，以免發生憾事。

中華民國眼科醫學會理事長翁林仲也說，眼藥水都有精準估算過滲透壓、酸鹼值等，以確保不會造成使用者眼睛發炎，又能達到舒緩症狀的效果，若隨意將椰子油等未經把關、甚至消毒程序是否完善也不確定的物質就這樣滴入眼睛，可能會因為刺激而導致眼睛受害，必須非常小心。

翁林仲提醒，視力出現問題的原因很多，可能涉及角膜、水晶體或視神經，應該進一步諮詢眼科醫師、接受檢查，以利正確診斷、對症下藥。

食藥署也強調，「椰子油治眼睛敏感」的訊息，沒有科學依據呼籲民眾應該抱持小心謹慎的態度，不要隨便輕易相信。