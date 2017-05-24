頭痛如五雷轟頂 小心顱內動脈瘤
2017-05-24
記者陳燦坤／雲林報導
頭痛宛如五雷轟頂，千萬不要大意！
一名許姓男子不僅吸菸且經常熬夜，近一年來經常頭痛，原以為是工作勞累所致，直到頭痛欲裂就醫，腦部斷層掃描檢查發現罹患顱內動脈瘤，及時手術，挽回健康。
另一名范姓婦人一年前開始出現頸部痠痛、頭痛症狀，因從事家禽屠宰業，她以為是太疲累引起，並未就醫。5天前頭痛到躺在地上打滾，家人緊急送北港媽祖醫院，透過電腦斷層掃描，確認腦部長出一顆0.6公分的顱內動脈瘤，緊急開刀切除。
雲林縣北港媽祖醫院腦神經外科醫師巫智穎表示，有抽菸、酗酒或熬夜等習慣的民眾最容易造成顱內動脈血管壁病變，形成顱內動脈瘤，之前一位求診的許姓男子平日抽菸且熬夜，體格健壯的他竟痛到昏倒，幸好家人發現緊急送醫，原來是腦部有一顆一公分的顱內動脈瘤破裂，及時手術撿回一命。
巫智穎指出，顱內動脈瘤除了與生活作息有關，遺傳也是原因之一，若家族成員中，有兩人以上罹患顱內動脈瘤就必須留意。根據醫學統計，台灣每10萬人中約有10人因顱內動脈瘤破裂造成顱內出血。
典型症狀是雷擊般頭痛、頸部僵硬，症狀更嚴重者則出現肢體偏癱、癲癇，甚至瞳孔放大，約一成的患者當場身亡，1/4患者是在24小時內死亡，不可掉以輕心。
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