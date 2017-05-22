阿嬤突撒手 國二女踢「銀」國際賽
2017-05-22
〔記者陳鳳麗／南投報導〕東亞盃青少年空手道錦標賽在澳門舉行，南投縣立旭光高中石政中、韓棨賢奪下金牌，石愛琪拿下銀牌，三人都是由阿嬤養大的布農族原住民，苦練空手道，就是希望讓阿嬤揚眉吐氣。首次入選國手就奪銀的石愛琪，上個月阿嬤猝逝，她擦乾眼淚力拚到銀牌，她說，天上的阿嬤應會開心。
南投縣立旭光高中空手道隊的選手中，此次有石政中、韓棨賢、林育群、陳致翔、洪鳳品、黃柏芝，入選東亞盃青少年空手道錦標賽國手，其中石政中、韓棨賢拿下金牌，石愛琪、陳致翔、洪鳳品、林育群獲得銀牌，黃柏芝拿到銅牌。
這次奪牌的選手中，首次入選國手就一舉奪銀的石愛琪最讓教練廖德蘭心疼，因為與她相依為命的阿嬤上月全中運比賽期間猝逝，廖德蘭告訴她：「你哭出來沒關係」，她卻答：「我要把悲傷化為力量奪牌。」
才唸國二就入選國手的她，前日在「東亞盃」也拿下銀牌，她打電話回隊上，第一句話就是告訴教練「我要把銀牌獻給在天堂的阿嬤」。
奪金的石政中和韓棨賢也都是布農族人，同樣由阿嬤養大。石政中與石愛琪是仁愛鄉卡度部落的孩子，兩人家境不好，都效法部落學姊辜翠萍，想以空手道出人頭地。石政中去年在克羅埃西亞公開賽拿下十六歲組金牌，備受矚目，此次再添一面國際賽金牌。
唸國三的韓棨賢，他的阿嬤則是辜翠萍的姑姑。韓棨賢很孝順，休假回家都會幫當清潔隊員的阿嬤清水溝、撿垃圾，去年「東亞盃」拿銀牌後，就告訴阿嬤「我明年要送你金牌」，今年果然更上一層樓。
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