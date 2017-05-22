英語閱讀文章長 朝向高中化發展
〔記者林曉雲、吳柏軒、張議晨、蘇孟娟、方志賢／綜合報導〕國中教育會考英語科考閱讀及聽力測驗，教育部國教輔導團昨評析考題表示，今年作答氛圍較友善，難度與去年相當。補教老師認為英語科試題有朝向「高中化」發展，閱讀測驗長度與難度都增加；考生表示，閱讀文章長及聽力對話多，考驗耐心及專注力。
新北市淡水國中教師陸韻萍分析閱讀測驗，單字及文法題基礎及親民，題組試題多樣且取材多元，包括社會關懷議題（醫生超時工作、號召遊行的傳單）、全球性議題（食物浪費NG商品網頁促銷、電影市場改變對各國文化衝擊）、生活議題（二手書交換、客運路線變更公告）等。
陸韻萍以第十六至十八題題組考二手書交換為例表示，考生如未注意上下文和細節，恐會「壯烈成仁」；至於題組第十九到廿一題的文章內容「驚悚」，主要是考細節及猜測horrendous的字義，考閱讀理解。
英聽對話多 考驗專注力
新北市新莊國中英語老師曾麗娜分析聽力測驗，第三大題考「言談理解」，藉由說話者的語氣，判斷所暗示的意涵，具挑戰性，但答案選項很明顯，還算友善。
補教老師認為英語科試題有朝向「高中化」發展，閱讀測驗長度與難度都增加，研判是要銜接國中與高中的差距，有些題目甚至不輸外面的英語測驗、高中英語難度，甚至比得上過去大學聯考的基本閱讀題，相當具水準。
台北市建成國中鍾博安說，英聽都是對話為主，但部分題目會出現「誤導」的答案，需要仔細聽完全文，才不會落入陷阱。另外閱讀有一題給一張巴士路線表，有六個提示，要反推巴士路線為何，題型相當生活化。
台中市居仁國中學生張博勛說，閱讀文章超長，他一看到考卷就湧上「看不下去」之感，居仁國中學生陳家葦也說，題目中間偏難，文章長、考很細，尤其選項也長，但各選項內容往往只差一丁點，不細心很容易選錯。
高雄市三民國中楊筑說，她坐在最後一排，英聽的字句好像都黏在一起，音節無法分清楚，聽起來有點吃力，應該說得更清楚一點。
昨英語閱讀測驗時，新北一名考生偷看隔壁考生試卷、屏東一名考生想提早交卷被制止，在試場內吵鬧，二人該科均不計分（零分）。
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