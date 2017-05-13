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農藥巴拉刈 最快7月禁用

2017-05-13

前年國內共有209人服用農藥巴拉刈自殺死亡，農委會主委林聰賢昨宣布，確定要將巴拉刈列為禁止使用農藥名單，不僅巴拉刈，其他對環境傷害甚大的劇毒性農藥也評估列入禁止使用名單中，最快7月預告相關管制條例。

農委會防檢局副局長馮海東表示，目前列出的劇毒農藥共計11項，其中巴拉刈與巴達刈已有固殺草可作為替代農藥，其他如好達勝與零化鎂等，因為其他國家還有在使用，且尚找不到其他農藥可取代，還在與農民代表、農藥業者等討論相關管制辦法。

（記者林彥彤）

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2017年5月13日‧星期六‧丁酉年四月十八日
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