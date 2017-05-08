9成上班族 會慶祝母親節
2017-05-08
〔記者吳柏緯／台北報導〕母親節即將到來，yes123求職網公佈調查指出，有九成受訪上班族表示，今年有計畫慶祝母親節，比例較去年增加約三個百分點，主要的慶祝方式為家人聚餐、送禮物，平均預算為五五四四元，高於去年的三八八九元，更是四年以來新高。
yes123調查 以聚餐為主
yes123求職網發言人楊宗斌分析，隨著景氣回溫、基本工資調漲，消費意願也跟著上升，因此今年預算顯著提升；加上今年百貨、餐飲業的母親節檔期提早開跑，上班族能更早規劃歡度母親節的計畫。
調查還顯示，五十四．九％的上班族平時就會給母親、岳母或婆婆孝親費，平均一個月約九○一○元，若以經常性薪資三九五二○元衡量，這筆費用大概佔月薪兩成三。六十六．七％坦言造成不小的經濟壓力。
然而，也有七．九％受訪者表示不但不會給錢，而且每月仍需要媽媽或岳母、婆婆的經濟援助，處於當「靠媽族」的困境中。
調查也發現，以目前的職場表現來看，七十一．二％自認未達母親期望，平均認為還須五．七年才能達標。整體而言，受訪者自評「扮演子女角色」的分數，平均僅打了五十二．九分。
若以現在的工作狀況評估，僅有卅五．六％的上班族覺得，能夠在工作之外同時兼顧自己的媽媽或岳母、婆婆。為了照顧母親，七十．二％因此請過假，六十一．八％的受訪者透露，為了母親，曾經有過換工作的念頭。
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