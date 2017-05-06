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心導管修補瓣膜漏洞 30歲男免開胸

2017-05-06

記者蔡淑媛／台中報導

30歲的辜姓男子3年前感染心內膜炎，開胸手術置換人工主動脈和二尖瓣膜，後來人工瓣膜周圍出現漏洞，一動就喘、心衰竭，而且二尖瓣漏洞又靠近心臟中膈，難以從股動脈做心導管手術，改從胸部直接穿刺心尖，修補漏洞，塞上3個封堵器，不用開胸。

台中榮總兒醫部主任、心臟內科醫師傅雲慶指出，二尖瓣膜置換術後，約有3%到10%的患者可能因縫補、心臟跳動扯開等問題，會出現人工瓣膜周圍滲漏（簡稱瓣周漏），增加心臟負擔，嚴重會溶血症、心臟衰竭等命危。

辜男的主動脈瓣周漏在去年先以心導管手術修補，但二尖瓣周漏有3公分×0.8公分，仍造成左心室輸往主動脈的血液不斷滲漏，造成中重度心衰竭，且漏洞靠近心臟中膈。

傅雲慶4月28日為辜男進行心導管「經皮穿刺心尖修補二尖瓣周漏」手術，直接從胸部穿刺到心尖，經過左心室、左心房，將二尖瓣周圍的漏洞，放置3個封堵器補洞，使血液不再滲漏，手術約2小時，辜男的胸口也只留下不到0.5公分的小洞，隔天就出院。

手術路徑直又短 減少感染

傅雲慶說，該手術從心尖穿刺風險為失血問題，也可能刺到肺部，造成氣胸，只要手術精準就大幅降低，且手術路徑又直又短，又免於開胸，減少感染等問題。

辜男昨天回診，傷口和病情復原良好，他原本是陸軍特戰士官班長，去年因心臟問題退伍，昨天他表示，要儘快回復體力、重新生活。

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  • 傅雲慶醫師指出，辜男身上僅有一個傷口。 （記者蔡淑媛攝）

    傅雲慶醫師指出，辜男身上僅有一個傷口。 （記者蔡淑媛攝）

  • 傅雲慶醫師說明治療方式是將心導管從心尖進入左心室及左心房，修補瓣膜周圍的漏洞。（記者蔡淑媛攝）

    傅雲慶醫師說明治療方式是將心導管從心尖進入左心室及左心房，修補瓣膜周圍的漏洞。（記者蔡淑媛攝）

  • 辜男二尖瓣膜周圍出現3公分×0.8公分的漏洞。（記者蔡淑媛翻攝）

    辜男二尖瓣膜周圍出現3公分×0.8公分的漏洞。（記者蔡淑媛翻攝）

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