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22週巴掌仙子超有活力 今天出院

2017-05-06

記者王捷／台南報導

成大醫院去年12月接生一名22週又6天大的「巴掌仙子」蕭妹妹，醫護人員用新型保溫箱、新的照顧概念，讓她在住院140天後，終於可以在今天出院。

昨天成大醫院周產期團隊替蕭妹妹舉辦出院慶祝會，也希望藉此推廣「早產兒可以被救治的妊娠週齡從23週，修正至22週」的觀念。

在嘉義上班的「蕭媽媽」趙嘉茵懷孕初期因早期子宮收縮需要安胎，剛滿21週時又發生產道出血的問題，在22週時子宮頸全開，羊膜已滑入產道，情況非常危急。

由於蕭妹妹週數太小，因此轉送到成大醫院，新生兒團隊在第一時間向蕭家表達成大團隊會盡最大努力照顧蕭妹妹。蕭媽媽大為振奮，在懷孕22週6天時生出蕭妹妹。

蕭妹妹出生體重僅有547公克、身長27公分，各器官都相當不成熟，成大醫院新生兒團隊用新型保溫箱，與應用許多近年來新的照顧概念，避免不成熟的器官受到傷害。

蕭妹妹的家人也常來探視她，並餵母乳，蕭妹妹在大家的期待與呵護下，一一過關。現在已有2785公克重、身長45.5公分，與一般的足月兒差不多，將於5月6日出院，是成大醫院第二位22週大出生的巴掌仙子。

成大醫院指出，2015年底，美國兒科醫學會正式修正與公告「早產兒可以被救治的妊娠週齡從23週，修正至22週」的觀念，在日本22週大的早產兒存活率超過5成，希望透過蕭妹妹的例子，讓更多22週出生的早產兒可以順利存活。

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  • 蕭妹妹出生時，身長僅27公分。（記者王捷翻攝）

    蕭妹妹出生時，身長僅27公分。（記者王捷翻攝）

  • 「巴掌仙子」蕭妹妹住院140天，終於可以出院了。（記者王捷翻攝）

    「巴掌仙子」蕭妹妹住院140天，終於可以出院了。（記者王捷翻攝）

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