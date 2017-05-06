快訊PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光
22週巴掌仙子超有活力 今天出院
2017-05-06
記者王捷／台南報導
成大醫院去年12月接生一名22週又6天大的「巴掌仙子」蕭妹妹，醫護人員用新型保溫箱、新的照顧概念，讓她在住院140天後，終於可以在今天出院。
昨天成大醫院周產期團隊替蕭妹妹舉辦出院慶祝會，也希望藉此推廣「早產兒可以被救治的妊娠週齡從23週，修正至22週」的觀念。
在嘉義上班的「蕭媽媽」趙嘉茵懷孕初期因早期子宮收縮需要安胎，剛滿21週時又發生產道出血的問題，在22週時子宮頸全開，羊膜已滑入產道，情況非常危急。
由於蕭妹妹週數太小，因此轉送到成大醫院，新生兒團隊在第一時間向蕭家表達成大團隊會盡最大努力照顧蕭妹妹。蕭媽媽大為振奮，在懷孕22週6天時生出蕭妹妹。
蕭妹妹出生體重僅有547公克、身長27公分，各器官都相當不成熟，成大醫院新生兒團隊用新型保溫箱，與應用許多近年來新的照顧概念，避免不成熟的器官受到傷害。
蕭妹妹的家人也常來探視她，並餵母乳，蕭妹妹在大家的期待與呵護下，一一過關。現在已有2785公克重、身長45.5公分，與一般的足月兒差不多，將於5月6日出院，是成大醫院第二位22週大出生的巴掌仙子。
成大醫院指出，2015年底，美國兒科醫學會正式修正與公告「早產兒可以被救治的妊娠週齡從23週，修正至22週」的觀念，在日本22週大的早產兒存活率超過5成，希望透過蕭妹妹的例子，讓更多22週出生的早產兒可以順利存活。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 健康醫療
生活‧本日最多瀏覽
- 遠航20位空姐集體請假 臨時取消哈爾濱航班
- 對流旺盛強降雨 台東市一級淹水警戒
- 新校舍歡喜落成 台東市康樂國小將增設幼兒園
- 慢飛天使展翅翱翔 歌舞向父母示愛
- 空服員集體請假罷工 遠航：公司像家歡迎回家談
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 林奕含雙親深夜驚爆：還有另3名女學生受害
- MLB》3天兩度下放胡智為 光芒教頭解釋原因
- 國民黨續杯葛前瞻 立院再空轉一天
- 自由廣場》蔡良打點女學生
- NBA》詹皇轟35分率騎士拉尾盤 客場痛宰暴龍聽牌
- 自由廣場》性別教育 大人更需要學習
- 男載懷孕女友搶皮包 落網供稱沒錢飢餓難耐...
- 自由廣場》在野黨 反對擋
- 坦言曾想說謊... 吳育昇談薇閣事件
- 中職》猿挖到寶 球迷：史上最強洋投出現了（影音）
- 陳星住內湖豪宅？ 鄰居這樣說...
- 《小檔案》北台客家文創園區
- 俄：敘利亞緩和衝突協議5日午夜起生效
- 台南》新市政中心「再花兩百萬」評估 挨轟浪費
- 女星裸身床戰 「毛多又粗」直喊不舒服
- 【私家小傳】看見梨，想起她
- 福隆沙雕季驚爆／2外籍沙雕師 灌醉台女扛屍性侵
- 恰恰1800安差4安 戴資穎今開球
- 雙親沒撲空！ 見證胡智為大聯盟首K
- 「川普風險」成南韓大選話題
- 5農戶和解 客家園區二期工程動起來
- 涵管水淹及胸 3工人狂爬200米撿回命
- Twinko篠崎泫遭惡狼拐摸鳥
- 綠營民調：7成5不同意藍杯葛 前瞻這項最受支持
- NBA》轉球遭批不尊重對手 詹皇：那就是個誘餌
- 黑心肉品 被爆過期2年還在賣
- 林明禎攀岩傳情 張軒睿硬上 二度交手變情侶 默契升級
- 高碩泰投書華時 籲納台參與WHA
- 當面爭前瞻 朱立倫會賀陳旦
- 韓總統候選人之女遭性騷 警稱嫌犯有精神障礙
- iRobot Blueair禮遇媽咪 送機票高級住宿券
- 金樽港 將有餐飲服務
- 自由充電站》跆拳道品勢在世大運
- 聲援民視阻赤化 僑胞登報挺這兩人
- 林介良坦承 分享美海軍艦隊資訊
- 謝金燕赴美開唱恐變卦
- 足球貴公子歸隊 亞洲盃戰星
- 同溫層太陽能飛機 處女航成功
- 毒鴛鴦身懷槍毒 警在醫院逮他倆…...
- NBA》缺席球隊會議鬧不合 多隊打探波辛傑斯交易
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：22週巴掌仙子超有活力 今天出院
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分