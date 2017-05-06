多發性皮脂腺囊腫 良性皮膚腫瘤

2017-05-06

文／江紀萱

35歲的陳先生（化名）主訴從10幾歲開始軀幹、手臂、臉上逐漸出現數十顆不痛不癢的黃白色皮下腫瘤，家族裡似乎有遺傳傾向，安排手術切除左手臂上的3顆腫瘤，經病理化驗證實是皮脂腺囊腫。

多發性皮脂腺囊腫是一種皮膚的良性腫瘤，與皮膚表面並無直接開口，摸起來相當表淺，此囊腫由上皮細胞包覆，皮脂腺體往囊腔內分泌黃白色的油脂，慢慢堆積。

數量可以從數十顆到數百顆不等，好發位置於前胸、腹部、手臂，其他如下肢、背、臉或是陰囊上也可能出現。多數患者為顯性家族遺傳，與第17型角化蛋白異常有關，也有偶發性的案例，若只有單顆出現則稱為單發性皮脂腺囊腫。

◎鑑別診斷包含︰

●皮膚囊腫（俗稱粉瘤），內含乳白色有臭味的角質代謝物。

●發疹性毳（讀音同脆）毛囊腫，仔細看囊腫中除了角質還包含了許多微小的毳毛斷片。

●內包型痤瘡，通常伴隨發炎紅腫及些許膿包與粉刺。

多發性皮脂腺囊腫是良性的皮膚腫瘤，不治療並不會影響健康，也幾乎不會有癌化的風險。常見病人像擠青春痘一樣用力擠壓想把內容物擠出來，因囊腫本身與皮膚表面並無開口，怎麼擠也擠不出來，反而容易發炎且留下疤痕，更得不償失。

口服抗生素可以緩解發炎的囊腫；口服A酸可以治標，但無法治本，因為是體質關係，一旦停藥還是會復發。

傳統手術切除是針對大顆或外觀明顯的病灶，切口較大可能形成疤痕；另一種較為精細的手術方式是使用刀片或是針頭，將囊腫表面劃開，逐一夾出其中的油脂與囊壁，傷口十分微小，且不需縫合，外觀不易留下疤痕，但因費時較久，較少醫師施行。（作者為彭賢禮皮膚科診所主治醫師）