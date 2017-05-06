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嗜酸性白血球過多 引發腦中風
2017-05-06
圖．文／秦志輝
一名45歲的男病患突發性左側肢體癱瘓，送醫急救。經腦部電腦斷層及核磁共振檢查確認為腦梗塞型中風。
腦神經內科醫師根據經驗，強烈懷疑此次中風為血栓形成後，沿著血流至腦部，導致腦梗塞型中風。因此安排心臟超音波檢查。結果顯示，心內膜纖維化合併血栓形成。
再對照血液檢體，證實為「嗜酸性白血球增多症」造成心內膜纖維化合併血栓，患者後轉至心血管中心接受治療。
醫師發現患者本身有自體免疫方面疾病，所以易造成嗜酸性白血球增多症。
嗜酸性白血球增多症的特點是血液中的嗜酸性粒細胞計數持續性地升高（多於1500嗜酸性粒細胞／立方毫米），增多的嗜酸性白血球會浸潤心肌，導致部分心臟纖維化增厚，受害區域包括：左、右心室的頂部，纖維化也可涉及二尖瓣或三尖瓣。
由於其浸潤性，心室腔縮小，造成閉塞性心肌病，進而導致心臟衰竭及心律不整。
根據文獻報告，大約有4%嗜酸性白血球增多症會因心臟纖維化增厚產生心臟內血栓形成。當心臟收縮時，心臟內血栓會沿著動脈血流至全身各器官，造成各器官的阻塞。
造成嗜酸性白血球增多症原因很多，包括：寄生蟲病、過敏性疾病、血液疾病及腫瘤、自體免液疾病和藥物引起。因此，需要由專家鑑別診斷。
在找出致病原因後，可以用腎上腺皮質激素、細胞毒藥物、生物因子和免疫抑制藥等治療；若病情嚴重且年輕的病人可考慮骨髓移植。
（作者為國泰綜合醫院心血管中心醫師）
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