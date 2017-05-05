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別亂用水清洗雞蛋！營養師：易遭細菌入侵

2017-05-05  21:58

〔即時新聞／綜合報導〕戴奧辛雞蛋事件讓民眾關注雞蛋的衛生安全問題，更有傳言指出水洗後的雞蛋會變質。而營養師也證實，這是因為雞蛋外殼有一層薄膜，如果用水將薄膜洗掉，就會有細菌入侵。

據《優活健康網》報導，營養師林佳靜指出，雞蛋外殼有一層薄膜，如果用水將薄膜洗掉，會有細菌入侵。因此養雞場在處理雞蛋時，並不是用自來水來清洗，而是用專業的清洗消毒方式。在經過養雞場洗選後的蛋，外殼會有一層油性保護膜，這可以讓雞蛋更加保鮮，也比較光滑。

林佳靜進一步指出，通常在超市買到的雞蛋都是洗選蛋，如果買的是洗選蛋，千萬不要再用自來水清洗，以免適得其反、讓雞蛋上的保護膜又被洗掉。洗選蛋買回家後，直接放進冰箱即可。

相關連結請見：

優活健康網 蛋蛋危機！水洗雞蛋會變質？

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  • 戴奧辛雞蛋事件讓讓民眾關注雞蛋的衛生安全問題。（資料照，記者洪瑞琴攝）

    戴奧辛雞蛋事件讓讓民眾關注雞蛋的衛生安全問題。（資料照，記者洪瑞琴攝）

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