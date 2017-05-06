〈謠言終結站〉空心菜藏水蛭？ 9成旱作不容易 洗淨即可

2017-05-06

記者林彥彤／台北報導

氣溫漸熱，國內葉菜也進入盛產季節，不過網路卻傳言「空心菜藏有水蛭，民眾如果吃下肚恐會導致體內繁殖，甚至還傳有小孩食用後，因水蛭在體內吸血而過世」。

對此，農委會澄清說明，國內空心菜有9成是旱作，因此水蛭不太有機會跑進去，且因空心菜是密合中空，水蛭也不會鑽洞，只要將菜清洗乾淨就無須擔心；醫師則強調，人體胃酸是強酸，水蛭應無法存活或吸人血。

農委會作物改良科科長蕭政弘指出，國內空心菜多以旱作方式栽種，高達9成不會直接與水接觸，水蛭也就較少出現在周邊活動；然而部分民眾仍擔心，由於空心菜為中空，非旱作的菜也可能會有水蛭入侵，蕭政弘則說明，空心菜並非開放式中空，而是密合中空構造，因此一般情形下，水蛭並不會鑽進去，除非有洞才有可能。

部分民眾擔心誤食水蛭恐喪命。台北中山醫院腸胃內科主治醫師吳德強則表示不太可能，因為人體的胃酸是強酸，經過胃酸的水蛭應無法存活，之後也不會有繼續在人體內吸血的可能。

蕭政弘建議，民眾在挑選空心菜時，最好選擇比較新鮮的，例如選購葉片飽滿的空心菜、外形完整無萎凋或破洞，如果這些都還無法幫助挑選，就選擇有經過認證的有機蔬菜也可，食用前可以細水漫流方式清洗葉菜，並注意熟食即無安全疑慮。