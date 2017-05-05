〈謠言終結站〉勿信偏方治狐臭 小心毛囊阻塞發炎

2017-05-05

記者黃文瑜／台南報導

天氣轉熱，對於有狐臭困擾的人又是對抗異味的大挑戰！

網路上流傳「以生薑或炒鹽，摩擦腋下，據稱可以殺菌除臭」，還有人「利用南瓜葉、田螺、蘇打粉或生辣椒等，熬成汁塗抹或敷在腋下」；醫師提醒，這些偏方不僅無效，過度使用還會造成毛囊阻塞或發炎。

台南奇美醫學中心皮膚科醫師賴豐傑指出，若使用過度刺激性物品塗抹皮膚，可能造成毛囊阻塞或發炎，輕者皮膚發紅、發癢，嚴重者皮膚潰爛，反而得做清創手術。

狐臭主要是因腋窩的大汗腺（頂漿腺）分泌出富含蛋白質的液體，與表皮上的細菌接觸後，分解產生異味。而小汗腺分泌過多的汗水，滋養細菌生長的環境，會造成腋下產生更強烈的異味。

想要拋開狐臭困擾，還是要請醫師診治，或許可考慮「微波熱能除汗」等方式破壞汗腺，從根本解決問題。