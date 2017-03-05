《健康聚寶盆》老來睏擾 恐阻塞性睡眠呼吸中止症找上門

2017-03-05

文／陳亮宇、張益豪

77歲的陳奶奶一進診間就說：「醫生啊，我最近每天睡醒後頭都好痛，加上白天耳邊常聽到嗡嗡聲，心情很煩躁，連炒菜都忘了放鹽巴！」

其實像陳奶奶這樣情形的人並不少，他們主要的症狀是熟睡後，鼾聲如雷，但有時會突然停頓十幾秒後，再出現驚人的鼾聲，但是在白天醒來後，卻覺得沒睡飽，嗜睡且易怒。

這些夜間打鼾、夜尿、呼吸中止、嗜睡、精神不濟、記憶力減退等症狀，除了老化外，也和「阻塞性睡眠呼吸中止症」有關，如果不及早治療，有可能會加重心血管疾病、認知障礙、出現頻繁跌倒等狀況。

人的一生中，約有1/3的時間處於睡眠狀態，雖然所有年齡層都可能發生睡眠呼吸中止的問題，但隨著年紀增長、新陳代謝變差，鬆弛的肌肉與黏膜容易在老年人睡覺時塌陷，使得呼吸道狹窄，造成呼吸道阻塞，因而容易出現如雷鼾聲和呼吸中止情形，也就是所謂的「阻塞性睡眠呼吸中止症」。

一般而言，對於有症狀且已影響生活功能的老年人，可以接受正壓輔助呼吸器治療，在晚上睡覺時使用。

如果對呼吸器的耐受性不佳（效果不好等情形），可以考慮植入止鼾支架，讓口咽部的鬆垂肌肉變得比較緊實，或是透過溫控射頻手術來改善困擾。

（作者分別為亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科主治醫師、台北榮民總醫院新竹分院耳鼻喉科主治醫師）