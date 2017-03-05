| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大里民宅疑人為縱火釀災 3人送醫 美國情歌王子湯米佩吉自殺身亡 享年46歲
 首頁 > 生活

《健康聚寶盆》老來睏擾 恐阻塞性睡眠呼吸中止症找上門

2017-03-05

文／陳亮宇、張益豪

77歲的陳奶奶一進診間就說：「醫生啊，我最近每天睡醒後頭都好痛，加上白天耳邊常聽到嗡嗡聲，心情很煩躁，連炒菜都忘了放鹽巴！」

其實像陳奶奶這樣情形的人並不少，他們主要的症狀是熟睡後，鼾聲如雷，但有時會突然停頓十幾秒後，再出現驚人的鼾聲，但是在白天醒來後，卻覺得沒睡飽，嗜睡且易怒。

這些夜間打鼾、夜尿、呼吸中止、嗜睡、精神不濟、記憶力減退等症狀，除了老化外，也和「阻塞性睡眠呼吸中止症」有關，如果不及早治療，有可能會加重心血管疾病、認知障礙、出現頻繁跌倒等狀況。

人的一生中，約有1/3的時間處於睡眠狀態，雖然所有年齡層都可能發生睡眠呼吸中止的問題，但隨著年紀增長、新陳代謝變差，鬆弛的肌肉與黏膜容易在老年人睡覺時塌陷，使得呼吸道狹窄，造成呼吸道阻塞，因而容易出現如雷鼾聲和呼吸中止情形，也就是所謂的「阻塞性睡眠呼吸中止症」。

一般而言，對於有症狀且已影響生活功能的老年人，可以接受正壓輔助呼吸器治療，在晚上睡覺時使用。

如果對呼吸器的耐受性不佳（效果不好等情形），可以考慮植入止鼾支架，讓口咽部的鬆垂肌肉變得比較緊實，或是透過溫控射頻手術來改善困擾。

（作者分別為亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科主治醫師、台北榮民總醫院新竹分院耳鼻喉科主治醫師）

廣告
  • ▲正壓輔助呼吸器可改善睡眠呼吸中止症；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／陳亮宇、張益豪）

    ▲正壓輔助呼吸器可改善睡眠呼吸中止症；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／陳亮宇、張益豪）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧自製蔥油餅
餃子皮變身✧蚵嗲
輕鬆煮✧和露蛤蜊飯
義大利麵怎麼煮？
轉寄

標題：《健康聚寶盆》老來睏擾 恐阻塞性睡眠呼吸中止症找上門


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月5日‧星期日‧丁酉年二月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.