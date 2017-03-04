少吃一餐減肥又省錢？其實身體漸漸有6種意想不到的情況在發生！

2017-03-04 20:00

〔iStyle頻道／綜合報導〕上班時間忙，假日睡太晚又懶得出門買東西，常常一天只吃一餐或兩餐嗎？或許你心裡會默默地想「太好了！少吃一餐不會怎樣，而且還能兼顧省錢和瘦身」但事實上，身心早已慢慢出現變化，對你產生不好的影響。根據「Lifehack」報導，常常少吃一餐會漸漸地出現6種不好的身體，不僅不會變瘦，還會讓皮膚變差。

1、皮膚、頭髮變乾燥：飲食不正常連帶營養也會不均衡，再加上養分攝取量變少，皮膚、頭髮就會變得乾燥無光澤，或許你會想，吃維他命就能輕鬆改善，但實際上，大多數維他命屬於脂溶性，代表在你沒有消耗足夠的脂肪之下，他們就無法發揮功效。

2、心情起伏不定：少吃一餐對心情的影響非常大，主要是因為血糖下降時，大腦就會開始分泌一種壓力激素提醒你該進食，但同時也會讓你的情緒起伏變大，非常易怒，這種情況久了甚至容易造成輕度憂鬱症，所以三餐一定要正常吃。

3、影響專注力：血糖下降不僅影響心情，還會讓你無法集中注意力，做事就會變得更困難，失敗率也會大大增加，所以工作再忙也不要忘記吃飯，外出走走也能放鬆心情，這些都是提高工作效率的不二法門。

4、下一餐暴飲暴食：當飢餓累積越久，大腦就會發出警訊叫你「吃更多」即使你真的不需要這麼多熱量，也會在快速進食下，不知不覺吞下大把食物，不僅前一餐少吃的熱量「補」回來了，還會吃下更多平常不會吃的垃圾食物。

5、體重會增加：當身體沒熱量燃燒時，就會啟動防禦機制，盡可能儲存體內所有的脂肪，當你一旦開始進食，身體就會不管好壞，不斷地吸收養分，把所有的脂肪全都存起來，這種情況久了會害你變成一吃就胖的體質。

6、腸胃出問題：身體正常運作下，腸道菌種會維持在「平衡」狀態，一旦飲食和生活作息不正常，平衡就會被打破，代謝和免疫系統就會失去功能，導致便秘、胃痛和其它疾病發生，所以三餐一定要正常，吃八分飽，如果還肚子餓，吃點水果充飢即可。