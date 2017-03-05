打破錯誤觀念 用藥保胃戰
文／顏群芳
民以食為天，不過飲食要節制，別暴飲暴食，以免胃發出沉痛的抗議。雖然吃胃藥可減緩腸胃不適症狀，但胃藥有好幾類，每一類的服用時間還是有不同。
◎制酸劑︰
這是目前最常見的胃藥。其成分以金屬離子為主，像是鋁Aluminum（Al）、鎂Magnesium（Mg）、鈉Sodium（Na），作用方式是直接中和胃酸，所以飯前飯後服用皆可，但跟抗生素（tetracycline、ciprofloxacin）、強心劑（digoxin）等藥物併用，會影響藥效，所以需間隔兩個小時以上，且服用含鋁的胃藥，會有便秘的副作用；腎功能不全者長期服用，還會引起低磷酸血症。
含鎂的制酸劑會產生腹瀉，輕微腎功能不全者，使用時需留意高鎂血症的副作用。
含鈉的胃藥容易造成脹氣，且飲食須限鈉的民眾，例如高血壓、心衰竭、腎臟病人，都需審慎使用。
◎乙型組織胺受體阻斷劑︰
常見的藥品有Cimetidine、Ranitidine，藉由阻斷組織胺結合到胃壁細胞上的接受體，而抑制胃酸分泌，所以要在飯前服用，效果才顯著。
Cimetidine會影響肝臟代謝酵素，若與氣喘用藥Theophylline、抗凝血藥Warfarin併用，會增加這些藥品的血中濃度，易發生副作用。
◎氫離子幫浦阻斷劑︰
常見的藥品有Esomeprazole、Omeprazole，藉由抑制胃壁細胞上的質子幫浦，阻止將其氫離子釋放出來，所以跟抗組織胺拮抗劑一樣，飯前服用效果最好。
◎黏膜覆蓋劑︰
常見藥品有Sucralfate，在胃部會局部釋放前列腺素來改善血液循環，在胃黏膜上形成保護層，所以一樣要在飯前服用。
另需注意胃藥設計的劑型，像是咀嚼錠，就需咬成碎片之後，再配開水服用，但像是「胃卡因」或「舒您胃」這類胃藥，因各自含有局部麻醉劑Oxethazaine和sulcaine，所以要避免在口中咬碎，否則會產生麻痺感。
小小一顆胃藥，成份和作用機轉大不同，建議在服用藥品之前，詢問藥師使用方法和注意事項，才能真正保「胃」您的健康。
（作者為為恭紀念醫院藥師）
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標題：打破錯誤觀念 用藥保胃戰
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