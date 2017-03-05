《健康充電站》營養講座

2017-03-05

台安醫院營養師林淑姬3月8日上午10時至11時，在該院醫療大樓一樓大廳（台北市八德路二段424號）主講「『麥』進健康-全榖麵包」。

此活動需事先報名，報名電話為（02）2771-8151轉2751、2753。