機捷正式通車 首月5折還有優惠

2017-03-03

〔記者鄭瑋奇、沈佩瑤／綜合報導〕斥資一千一百三十八．五億元興建的桃園機場捷運昨日正式通車，將近一個月的免費試營運，共吸引一百四十萬人次搭乘，昨通車首日票價對折，人潮明顯少了許多。桃園捷運公司總經理陳凱凌表示，現階段推出的月票、雙月票等優惠都會持續一段時間，初期預計每日有四萬五千人次搭乘。

雞年通機捷 歷史一刻

副總統陳建仁出席通車典禮時表示，「雞年通機捷」，對北北桃八百八十萬居民是歷史的一刻，機捷將高鐵、台鐵、捷運全部連結，讓國際觀光客來台灣能享受台灣便捷友善交通服務。

陳建仁說︰「對於國家門戶的改造，是一個階段性成果的展現。」他轉述總統蔡英文囑託「從今天開始，台灣公共運輸要邁向一個新的里程碑」，強調如果大家摒棄成見、攜手合作，一定可以「直達美好，而且直達更美好的未來」。

鄭文燦︰分散機場聯外運量

桃園市長鄭文燦表示，試營運期間百萬人次搭乘，堪稱高度壓力測試，也顯示民眾對機捷的高度期待，過程中發現的小缺點都會立即改善，相信通車後能逐漸分散桃園機場聯外交通運量廿五％至四十％。

交通部長賀陳旦指出，通車首月提供五折優惠票價，應能建立民眾搭乘習慣。鄭文燦則說，不論是台北還是高雄捷運，通車初期都虧損，有信心機捷運量能夠持續成長。

台北市長柯文哲昨致詞時，不忘向中央喊話，是討論桃園機場和松山機場整合問題的時候了！柯強調，機捷通車後，沿著台北、新北、桃園，「首都生活圈透過這條捷運線建立起來」，既然機場捷運告一段落，「桃園機場跟松山機場的整合問題，也可以上檯面認真討論」。

柯︰該討論桃機和松機整合

柯文哲日前曾說淡海輕軌會虧到不省人事，但柯昨天還是再次給機捷打九十九分，並說第一天「這樣不錯了啦！」柯文哲認為，重點在於如何把機場每年四千萬的進出人次，從公路運輸移到機捷。

鄭文燦也說，桃園航空城計畫包含第三航廈與跑道，如果順利完成，的確可預留松機遷建空間。但賀陳旦認為，桃園機場已非常擁擠，機捷通車後要再等一段時間，除了等聯外壅塞改善，也可朝各面向分析，但要等第三航廈、第三跑道完成再來決定。

淡江大學運管系副教授陶治中表示，機捷行銷應更有創意，單靠票價打折不夠，建議打造成移動電子商務平台，像是新加坡的旅行獎勵，搭乘累積點數，或與景點、球賽、Outlet結合。