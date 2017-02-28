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疑住院心情不佳 老翁踹傷護理師送辦

2017-02-28

〔記者歐素美／台中報導〕七十四歲簡姓老翁因肝腫瘤住進台中慈濟醫院，涂姓女護理師替他更換輸液時，簡翁疑心情不佳，竟伸腳踹傷涂女，涂女不甘受辱，驗傷控告簡翁，頭家派出所依傷害及醫療法將簡翁函送法辦，台中慈濟醫院昨天發起連署譴責醫療暴力。

本月廿三日晚上，涂姓護理師進病房為簡翁更換輸液，但簡翁拒絕，疑因心情不好，突然起腳踹了涂女左下腹，一旁看護見狀，嚇得連忙制止。

涂女事後驗傷為挫傷，決定提告，並到頭家派出所報案，警方到病房訊問簡翁，但簡翁否認踹人，幸有看護作證，家屬獲知也趕緊向涂女道歉，台中慈濟醫院副院長莊淑婷等主管也到場關心慰問涂女。

涂女受傷後隔天仍到院值班，因仍感疼痛，隨後由主管安排休假，該院護理同仁獲知後紛紛譴責暴力，副院長莊淑婷昨天帶領護理部發起拒絕醫院病人暴力運動，集體發動簽名，宣示只要病人對醫護人員施加暴力，將訴諸法律，嚴格追究。

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  • 台中慈濟醫院副院長莊淑婷等人慰問涂姓護理師（右二）。 （記者歐素美翻攝）

    台中慈濟醫院副院長莊淑婷等人慰問涂姓護理師（右二）。 （記者歐素美翻攝）

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