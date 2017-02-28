騎車送飲料撞傷人 業務過失判3月
2017-02-28
〔記者王定傳／新北報導〕蘇姓女子背負就學貸款，為減輕家中負擔，到飲料店打工，卻於騎機車送飲料時，闖紅燈與曾姓女子擦撞，新北地院認為蘇女「載送飲料為業」，騎機車與主要業務有直接、密切關係，構成刑責較重的「業務過失」傷害罪，判刑3月，得易科罰金9萬元。蘇女上訴，合議庭認為原判決並無不妥，駁回定讞。
103年7月21日上午11時45分，蘇女騎車載著飲料，行經新北市樹林區三俊街65巷口，闖紅燈與騎機車的曾女擦撞，兩車倒地，飲料翻倒，曾女受脛骨閉鎖性骨折等傷害，蘇女也有雙側膝部挫傷及擦傷。
騎士上訴 維持原判
雙方和解不成，檢方依業務過失傷害罪嫌起訴蘇女，蘇女主張自己具學生身分，在飲料店兼差打工，偶爾騎機車載送飲料，不是從事駕駛業務之人，且曾女也有搶快闖紅燈的疏失；但蘇女承認，車禍前交通號誌已轉為黃燈，她到停止線時已變成紅燈，擔心若急煞恐引起追撞事故，因此闖越紅燈。
一審法官簡易判決認為，蘇女案發時外送飲料給客戶，屬業務上行為無誤；加上蘇女闖紅燈偵查時，法官認定確有過失，但蘇女否認犯行，也未與被害者和解，考量無前科，判刑3月，得易科罰金9萬元。
蘇女不服提起上訴，主張自己沒有前科紀錄，因就學期間辦理就學貸款，為減輕家中經濟壓力才打工；且曾女在車禍中也有搶快責任，加上提出的和解金過高，才未能達成和解，請求從輕量刑。
新北地院合議庭認為，無法證明曾女也有闖紅燈情形，原審認事用法顯無違誤，量刑也堪稱妥適，駁回定讞。
業務過失 判刑較重
刑法規定，因過失傷人者，可處6個月以下徒刑、拘役或500元以下罰金；但從事業務之人，因業務上過失傷害人者，處1年以下徒刑、拘役或1千元以下罰金，業務過失傷害罪較普通過失傷害罪重。
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