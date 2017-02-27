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連假第3天 下午將現首波北返車潮

2017-02-27

〔記者甘芝萁／台北報導〕昨天二二八連假第二天，民眾出遊意願高，上午九時國道就開始出現南下車潮。昨日交通量約為平日一．三倍，壅塞路段時速低於四十公里。高公局提醒，今天是連假第三天，預估下午就將出現北返車潮。

昨天上午國道部分路段車多壅塞，包括國一南下高架楊梅端至新竹、彰化系統至埔鹽系統、國三南下土城至龍潭、快官至霧峰系統及國十東向仁武至燕巢系統。

9路段恐大塞車

高公局表示，預估今午將出現收假首波北上車潮，北上易壅塞路段有國一虎尾—員林、豐原—后里、竹北—楊梅，國三竹山—中興、草屯—霧峰、沙鹿—大甲、竹南—西濱、龍潭—樹林及國五宜蘭—坪林；主要交通疏導措施包括單一費率、差別費率、開放路肩、全日封閉國一埔鹽系統北上入口與國三竹南北上入口、十五至廿時國五北上蘇澳、羅東、宜蘭與頭城入口匝道高乘載管制，以及深夜廿三時至六時國道全線雙向暫停收費等。

氣象局預測，明天二二八收假日，北部地區仍可能下雨，高公局提醒行駛國道民眾，雨中行車視線較差，請隨時開亮大燈，亦可開啟後霧燈（或危險警告燈）提醒後方來車，並隨時注意車前狀況，保持行車安全間距。

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