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長照2.0 衛福部長：菸稅不夠支應

2017-02-25

長照2.0今年正式上路，菸稅是最主要的財源之一，衛福部長陳時中昨天出席台北醫學大學長照論壇時表示，現階段菸稅加上政府預算還能夠支應，但未來應會不夠，還要再找其他財源。

陳時中表示，長照過去是由下而上各自發展，但醫療體系和社福體系互相不信任，因此推動長照2.0以來，最大的挑戰是如何讓長照服務統一化、規格化，未來將先從建立體制、給付面兩大方向著手。

陳時中也說，菸稅勢必會因價格調漲而收入逐漸減少，未來還會再新闢其他財源。（記者吳亮儀）

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