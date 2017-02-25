長照2.0 衛福部長：菸稅不夠支應
2017-02-25
長照2.0今年正式上路，菸稅是最主要的財源之一，衛福部長陳時中昨天出席台北醫學大學長照論壇時表示，現階段菸稅加上政府預算還能夠支應，但未來應會不夠，還要再找其他財源。
陳時中表示，長照過去是由下而上各自發展，但醫療體系和社福體系互相不信任，因此推動長照2.0以來，最大的挑戰是如何讓長照服務統一化、規格化，未來將先從建立體制、給付面兩大方向著手。
陳時中也說，菸稅勢必會因價格調漲而收入逐漸減少，未來還會再新闢其他財源。（記者吳亮儀）
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