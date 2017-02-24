心房顫動鬧場 教授打桌球打到趴

2017-02-24

記者蔡淑媛／台中報導

銀髮族若發現常心悸、疲累、暈眩，不要掉以輕心，應及早就醫診治，以防是心房顫動等心血管疾病致命！

一名70多歲的教授原本可以打好幾個小時的桌球都不會累，但後來常覺得胸悶、暈眩，體力也變差。在一次打桌球揮拍時，竟然整個人趴在球桌上，被緊急送醫後，才發現他有心房顫動、冠狀動脈狹窄等問題 ，在先後使用藥物、置放支架等逐一處理後，終於透過燒灼術控制住病情。

台中榮總心臟血管科醫師李政鴻指出，心房顫動好發於50歲以上，台灣平均每10名60歲民眾中，就有一人罹病，主要是年齡老化，因心血管疾病造成心房肺靜脈不正常放電，心臟亂跳，出現心悸、疲累、暈眩、呼吸喘，有少數人無症狀，也因心臟亂跳造成血液滯流，容易血栓，中風機會是常人的5、6倍。

這名教授兩年前緊急送醫發現有心房顫動的問題，心跳可從每分鐘跳70下，突然跳到130下，因此醫師讓他服用抗心律不整藥改善病情。只是他先後吃了兩種藥都無效，決定透過心導管做冷凍氣球燒灼術，隔離肺靜脈不正常放電處，手術前卻發現冠狀動脈狹窄，因此先放血管支架改善，未做燒灼術。

但老教授胸悶和疲累症狀仍未改善，還是必須要做燒灼術。只是術前又查出他左心房已出現血栓，才先以口服溶血藥物治療半年，最後才進行手術。如今術後一年來，已不需服藥，心臟不會亂跳，體力恢復很好，可以打球。

台中榮總心臟血管中心主任吳茲睿指出，心房顫動目前仍先以服藥為主，約有5成療效，如果服藥無效、副作用高，可考慮做導管電氣或冷凍氣球燒灼術，超過8成不會復發，但健保僅部分給付。