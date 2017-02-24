職業性燒燙傷多化學性灼傷 奇美醫：作業配戴護具
2017-02-24 14:38
［記者劉婉君／台南報導］27歲鐵屋工人去年在屋頂施工時，因手中的金屬材料誤觸高壓電，造成雙手虎口變形、焦黑，身體15％體表面積受到2至4度燒燙傷，兩手前臂截肢並罹患創傷後壓力症候群，目前已出院，持續接受復健科及精神科治療。
奇美醫學中心急診醫學部主治醫師郭婉吟說，根據統計，103年一整年因燒燙傷至該院急診室就醫的患者計有453人，這兩年的人數也相差不遠，其中，工作相關的職業性燒燙傷占45％，與非職業性燒燙傷比較，患者年紀較輕，且以男性為主，住院比例也比較高。
郭婉吟表示，造成職業性燒燙傷的原因中，以化學性灼傷最常見，其次分別為熱液燙傷、火焰燒傷、接觸性燙傷和電傷。
若以受傷部位來說，化學性灼傷以眼睛最常見，熱燙傷與電傷方面則以上肢最多；傷患職業別中，製造業占了75％最多。
她提醒相關從業人員，作業時應配戴防護具，如護目鏡或化學性防護衣、隔熱手套，平時也應熟悉急救訓練流程及急救措施。
奇美醫學中心除應邀至工廠提供臨廠服務，協助進行作業場所燒燙傷危害評估與預防建議，也提供職業性燒燙傷病人申請職業傷病諮詢，結合復健科進行各項工作強化復建，及評估燒燙傷病人的電工與復工等計畫，做為職傷勞工重返職場的準備。
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