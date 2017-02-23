七旬教授心臟亂跳打趴球桌上 原來是心房顫動
2017-02-23 20:56
〔記者蔡淑媛／台中報導〕一名七旬教授下課後常打好幾小時的桌球不會累，後來覺得胸悶、暈眩，體力變差，一次打桌球揮拍竟打趴在球桌上，才發現有心房顫動、冠狀動脈狹窄，血管裝支架後準備做電燒術，又發現心臟有血栓，經溶血藥治療，終於完成電燒術，心臟也不會亂跳，體力變好，重現打球雄風，也恢復房事也很滿意。
台中榮總心臟血管科醫師李政鴻指出，心房顫動好發於50歲以上，台灣每10個60歲人就有1人罹病，主要是年齡老化，因心血管疾病造成心房的肺靜脈不正常放電，心臟亂跳，會出現心悸、疲累、暈眩、呼吸喘，有少數人無症狀，也因心臟亂跳造成血液滯流，容易血栓，中風機會是正常人的5、6倍。
這名教授後來即使不運動也經常胸悶、呼吸喘，心跳從分鐘跳70下會突然跳130下，檢查確診有心房顫動，服用2種抗心律不整藥無效，決定以導管做冷凍氣球燒灼術，將肺靜脈不正常放電處隔離，術前又發現冠狀動脈狹窄，只好先放血管支架，但胸悶的和疲累症狀仍未改善
老教授要再做燒灼術前又發現左心房已出現血栓，再進行溶血藥物治療半年，最後才完成燒灼術，術後一年來已不需服藥，心臟也不會亂跳，體力恢復很好，重現打球雄風，連房事也很滿意。
中榮心臟血管中心主任吳茲睿指出，心房顫動目前仍先以服藥為主，約有5成療效，如果服藥無效、副作用高，可考慮做導管電氣或冷凍氣球燒灼術，台中榮總目前已完成逾百名病例，超過8成不會復發，但手術健保僅部分給付。
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