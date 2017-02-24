初春開學季 病毒性腸胃炎的好發時節

2017-02-24 13:38

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕過完元宵節，寒假也接近尾聲，各級學校學生們紛紛開始新學期的學校生活。然而，各類病毒的感染並不會因為春節的結束而銷聲匿跡，反而會因為寒假結束，趁著學生們紛紛返回學校上課，持續在學校及社區流行著。

台大醫院新竹分院小兒部醫師周安國指出，冬季到初春是病毒性腸胃炎的好發季節，有多種不同的病毒會導致病毒性腸胃炎，在兒童之間常會流行的種類包括輪狀病毒、諾羅病毒及腺病毒等。輪狀病毒是引起嬰兒以及五歲以下幼兒腹瀉、嘔吐最常見的原因；而諾羅病毒則是不分年紀大小，各個年齡層都有可能被感染到，這些病毒性的腸胃炎，常會因為人群聚集而爆發流行，包括學校、軍隊、安養機構或是餐廳、宿舍等人口密集機構。

病毒性腸胃炎的主要症狀是水瀉和噁心嘔吐，也有可能合併頭痛、發燒、腹痛或肌肉酸痛等症狀，通常是接觸到感染源後一到三天才開始出現腸胃發炎，這些不舒服的症狀大多會持續三到十天。會得到這類腸胃炎的原因常是因為接觸到病毒感染的食物或是和病人密切接觸，才會病從口入，讓病毒侵入到人體產生症狀。尤其是嬰兒或幼童是好發的病毒性腸胃炎的族群，他們本身對於外界環境十分好奇，常會將周邊的物體放入嘴巴；對於衛生習慣的認知也不夠，常上完廁所或遊玩結束之後，沒有清潔雙手就直接以手拿取食物進食，這些都會增加「病從口入」的機會。

得到病毒性腸胃炎之後，應該要同時補充因腹瀉或嘔吐流失的水分與電解質，家長可以選用小兒口服電解液，不須稀釋直接飲用補充。很多家長會覺得選用運動飲料就可以了，但這些運動飲料當中的糖分含量過高、電解質又不足，並不是一個適當的補充來源。

腹瀉期間，持續攝取含有過多糖分與脂肪的食物，是會加重腹瀉的病情。除了口服電解液之外，還可以讓小朋友攝取適合他們年紀進食的穀類、米粥、瘦肉、蔬菜等，以得到適當的熱量補給；家長若是給予稀釋過的牛奶或奶粉，當中的熱量與電解質都不夠，長期飲用反而會適得其反，引起電解質不平衡的併發症。另外，喝母奶的嬰兒，並不需要因為腹瀉就馬上停止母奶的哺餵！

適當的飲食控制可以舒緩小朋友因病毒性腸胃炎所造成的不適感，也可以加速恢復健康。但若是小朋友的症狀持續惡化，並沒有因飲食控制或水分補充而得到改善時，就需要借助醫師更進一步檢視與診斷了。