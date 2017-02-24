慢性腎病素食者 豆製品不吃不可

2017-02-24

圖．文／倪曼婷

「營養師，我是吃素的，但我的腎臟功能不好，不能吃豆製品，所以我都只吃青菜，我有吃很多！」當我反問他為什麼不能吃豆製品時，得到的答案都是「我聽說…。」聽大家說，不如聽專家說，豆製品是可以吃的，也是必須吃的。

當腎臟功能不佳時，會使得體內含氮廢物不容易排出，造成過多的含氮廢物累積在體內，適度限制蛋白質被認為對延緩腎功能衰退有益。

衛生福利部將食物分作六大類，其中包含水果類、蔬菜類、全穀根莖類、豆魚肉蛋類、低脂乳品類、油脂及堅果種子類，其中豆魚肉蛋類及低脂乳品類皆是屬於富含蛋白質的食物，因擔心過量的蛋白質攝取造成腎臟負擔，所以才會有不可以吃豆魚肉蛋類的說法。但在此必須強調，您須先了解自己屬於慢性腎臟病中的期別，再依照病程不同做「適度」的蛋白質限制（每公斤體重0.6-0.8克的蛋白質）。

「適度」不代表完全不可以攝取蛋白質！矯枉過正的後果往往是造成營養不良的首要原因。

腎臟受損也容易造成體內電解質不平衡，特別是鉀及磷，所以食物中的鉀及磷的攝取格外重要，因乳製品的含磷量較高，一般不建議食用，蛋奶素者若想要補充乳製品，建議可使用低磷、鉀的腎臟病專用營養品，而蛋黃也有含磷量較高的問題，可將蛋黃剔除後再食用。

全素的素食者必須藉由豆製品來補充蛋白質，例如：豆腐、豆干、豆漿等，並盡量以自然食材取代油炸及加工製品。

◎以下示範一道營養豐富且均衡的食譜—素食錦︰

●食材︰豆包、麵腸、冬筍、香菇、紅蘿蔔、香菜。

●步驟︰豆包及麵腸先用油煎至兩面焦黃，煎完後加入醬油、水、香菇、冬筍、紅蘿蔔，水須蓋住食材，大火煮滾後轉中小火，燜煮約30-40分鐘至冬筍熟透，然後放上香菜點綴。

（作者為彰化基督教醫院營養師）