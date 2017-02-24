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賞櫻團理賠爭議 富邦產:依法哥哥無請求權

2017-02-24

〔記者廖千瑩／台北報導〕國道五號蝶戀花旅行社賞櫻團翻車意外，奪走卅三條人命，傳出一家四口三死，但保險公司拒將妹妹的理賠金給付給全家僅存的哥哥，承保乘客險的富邦產險昨再發聲明反駁，強調並非拒賠，而是依法令規定無法賠付。

不過，也有律師提出一個方法，讓哥哥有機會請求理賠，關鍵在於法醫開立的死亡證明書，若顯示妹妹死亡時間比父母早，父母先取得妹妹的損害賠償請求權，父母過世，再由哥哥繼承請求權，即可請求保險公司理賠。

富邦產險說，遊覽車乘客險是一種責任保險，遊覽車業者依規定向保險公司投保責任險並支付保費，若遊覽車發生意外導致乘客死傷，遭受侵權人之請求賠償時所需承擔的責任。重點在於誰受侵權，誰就可以求償。

以本案而言，李先生對父母身故依法具有請求權，但是對妹妹身故部分則無，因此，哥哥並無向遊覽車業者請求賠償的權利。既然遊覽車業者無賠償哥哥的責任，保險公司就無法依據保單賠付。

富邦產險對本次不幸事故深表遺憾，李男父母賠償金部分，富邦產險已於昨天簽結，可撥入李先生帳戶。李先生無法請求妹妹的責任險賠付，是依法令規定無法賠付，而非業者拒賠。

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