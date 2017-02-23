特發性性早熟 ／ 5歲女童長胸不敢上學
2017-02-23
記者王駿杰／新竹報導
數年前，新竹一名5歲女童因「胸部會痛痛」且有持續隆起跡象，媽媽趕緊帶她就醫。醫師發現，女童的第二性徵及身高發育快速，確認罹患「特發性性早熟」，經過5年的治療，才使得她的發育正常，13歲才來「初經」（初次月經，屬正常現象）。
據了解，女童的媽媽就醫時指出，原本在得知女兒的身高比班上同學高出半個頭，還很自豪把孩子養得很好，卻發現女兒胸部開始發育且疼痛，加上同學會好奇摸胸部，反而讓女兒對上學產生排斥。
新竹馬偕醫院小兒內分泌科醫師鄭弼文指出，若男孩在9歲前出現睪丸變大、長陰毛或腋毛、長痘痘、冒油、變聲、突然快速長高等，女孩8歲前胸部開始有硬塊、疼痛，長陰毛或腋毛、來月經、突然快速長高等，就可能是性早熟的表徵，若不治療，有可能會長不高。
一般來說，約6成4的男孩性早熟是由於中樞神經系統病變，而臨床上7至9成的女孩性早熟則發生原因不明，也就是所有檢查包括腦部影像學檢查都正常，稱為「特發性性早熟」。
若是「特發性性早熟」，可施打「性釋素類似劑」針劑，男女孩用藥一樣，讓男性或女性激素恢復到正常濃度，以延緩青春期、避免第二性徵提前、降低骨骼成熟速度。
鄭弼文表示，施打「性釋素類似劑」幾乎沒有副作用，只有少於5%的病童會在注射部位積留無菌液（化膿）、皮膚搔癢或腸胃不適。
雖然大部份女孩性早熟的原因無法確定，但現代兒童營養好，性早熟趨勢越來越明顯，建議家長應慎選食材，讓孩子攝取充足的營養，避免使用塑膠袋或用塑膠製品盛裝熱食、熱飲，外食自備餐具等，還是能盡量幫孩子降低風險，「均衡飲食、多運動，避免肥胖，仍舊是讓孩子健康成長的正確之道」。
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