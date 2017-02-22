她5歲性早熟 治療5年才延緩發育
2017-02-22 12:38
新竹馬偕小兒內分泌科鄭弼文醫師細心問診，給予病童專業治療。（馬偕醫院提供）
〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹一名5歲女童發現「胸部會痛痛！」有持續隆起跡象，在媽媽陪同下就醫，醫師發現，女童第二性徵及身高發育快速，確認罹患「特發性性早熟」，經5年來長期治療，才讓發育跡象延緩，13歲正常初經。
女童的媽媽在就醫時指出，女兒身高比班上同學高出半個頭，她原本自豪把孩子養得很好，卻發現女兒胸部開始發育且疼痛，加上同學會好奇摸胸部，反而讓女兒對上學產生排斥。
新竹馬偕紀念醫院小兒內分泌科醫師鄭弼文指出，男孩9歲前出現睪丸變大、長陰毛或腋毛、長痘痘、冒油、變聲、突然快速長高等，女孩8歲前胸部開始有硬塊、疼痛，長陰毛或腋毛、來月經、突然快速長高等，就可能是性早熟的表徵，若不治療，長大身高可能會低於遺傳身高。
一般來說，約6成4的男孩性早熟是由於中樞神經系統病變，而臨床上7至9成的女孩性早熟則發生原因不明，也就是所有檢查包括腦部影像學檢查都正常，稱為「特發性性早熟」。
治療上，若是「特發性性早熟」，可施打「性釋素類似劑」針劑，男女孩用藥一樣，讓男性或女性激素恢復到正常濃度，以延緩青春期、避免第二性徵提前、降低骨骼成熟速度。
鄭弼文表示，施打「性釋素類似劑」幾乎沒有副作用，只有少於5%的病童會在注射部位積留無菌液（化膿）、皮膚搔癢或腸胃不適。
鄭弼文指出，雖然大部份女孩性早熟的原因無法確定，但現代兒童營養好，性早熟趨勢越來越明顯，建議慎選食材，讓孩子攝取充足的營養，避免使用塑膠袋或用塑膠製品盛裝熱食熱飲，外食自備餐具等，還是能盡量幫孩子降低風險，「均衡飲食、多運動，避免肥胖，仍舊是孩子健康成長的正確之道。」
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