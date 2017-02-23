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醫療宣導》腹瀉群聚事件頻傳 飲食衛生要當心

三灣鄉衛生所指出，近幾週急診腹瀉就診病例百分比，都比去年同期上升。（記者許展溢攝）

2017-02-23  13:00

〔記者許展溢／苗栗報導〕全台上月因腹瀉上醫院看診人數創歷年新高，三灣鄉衛生所表示，目前仍為病毒性腸胃炎好發季節，腹瀉群聚事件近來又頻傳，尤其228連續假期將有出遊潮，民眾可能會到各地餐廳享用，籲不僅業者要加強衛生管理，民眾自己也要留心個人手部、飲食衛生。

三灣鄉衛生所表示，今年至今全台已有74起陽性腹瀉群聚事件，其中62起為諾羅病毒感染、6起為諾羅病毒及輪狀病毒混合感染、5起為細菌性病原感染、1起為輪狀病毒感染。又以發生在校園最多，共有39起，以國小、幼兒園為主，及餐飲旅宿業16起、旅行團5起。

三灣鄉衛生所說，近幾週急診腹瀉就診病例百分比，都比去年同期上升，諾羅病毒傳染力很強，但目前無特效藥可治療，常透過糞口途徑傳染，傳染途徑包含未保持良好衛生習慣，或和患者密切接觸、接觸或食用患者嘔吐、排泄物等污染食品，而造成大規模群聚事件發生。

三灣衛生所強調，民眾如有噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛及發燒等疑似症狀應充分休息，注意補充水分、營養，建議以少量多餐方式食用清淡飲食，避免過油、高糖分食物及生食生飲。

三灣衛生所建議，民眾在如廁後、進食或準備食物前應落實勤洗手，平時做好個人衛生防護，如配戴口罩、勤洗手，及避免以手碰觸口、鼻，才能預防病毒找上門。

另外，烹製食物時也要使用安全食材來源，過程符合衛生條件，強調食物要煮熟再食用，尤其貝類等水產品。

228假期將到來，三灣衛生所呼籲，各地人潮恐會增加，這時更應該要注意飲用水及食材安全，學校、餐飲旅宿業也一定要加強員工、環境衛生管理，民眾進食前，也要以肥皂或洗手乳洗手。

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