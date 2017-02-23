睡不好嗎？「睡眠管理職人」為您解答
2017-02-23 12:30
〔記者林彥彤／台北報導〕現代人生活壓力大，導致睡眠品質不好，出現「失眠」、「睡很久仍睡不飽」或是「夢遊」等症狀。對此，各大睡眠中心的臨床心理師就共同建立「睡眠管理職人」的粉絲頁面，提供各項關於睡眠的大小資訊，但臨床心理師提醒，如情況嚴重，還是要及時就醫接受治療。
「睡眠管理職人」的粉絲頁面，是幾位在睡眠中心的臨床心理師共同經營的，包含長庚、新光、北醫和雙和醫院等；經由各大醫院心理師的整理，希望提供給民眾任何有關睡眠的資訊。
長庚醫院專任臨床心理師吳家碩表示，現代人因工作壓力大，有睡眠障礙的人也明顯較多，諸如睡太多、睡不著或是睡夢中出現一些行為等，都可多少反應出每個人白天不同的心理狀態，因此藉由此網站，可以解答部分民眾對睡眠的迷惑，但如果睡眠品質已嚴重影響到生活，還是要尋求醫療管道協助。
「睡眠管理職人」粉絲頁面網站內容包含「各種睡眠疾病的治療」、「睡眠自我管理技巧」、「睡眠理論」、「睡眠書籍介紹」、「睡眠中心介紹」等，歡迎民眾善加利用。
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