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車禍水腦昏迷 引流手術回神

2017-02-22

記者何宗翰／烏日報導

彰化一名28歲楊姓男子去年10月因車禍開刀時動脈瘤破裂，導致嚴重腦出血，手術後在加護病房昏迷兩個月，被原先醫院認為接近植物人，準備轉至安養機構療養，但楊母堅持不放棄，轉到烏日林新醫院，神經外科主任顏精華判斷，昏迷應是水腦症所致，進行腦室腹腔引流手術，術後已恢復意識，還能豎起大拇指比讚。

「兒子這麼年輕，應該要給他一次機會！」楊母說，兒子在彰化的醫院開刀後一直沒清醒，原先的醫院認為他無進步，就建議轉到安養病房，她今年一月到林新醫院詢問病房，隨手翻閱門診表赫然發現神經外科主任顏精華的名字，恰巧是朋友曾介紹的名醫，當下決定立刻掛號求診。

顏精華表示，就他從醫40年經驗，認為昏迷兩個月應該還是可尋求恢復的黃金時期，應是有什麼原因導致昏迷，但還沒檢查出來，於是為患者進行心電圖、頭部Ｘ光、電腦斷層掃描及核磁共振等各種檢查，發現病情沒有進展是因為有嚴重水腦情形，腦積水比正常人多5倍，不但肢體無力，還造成意識昏迷或呆滯、大小便失禁等。

經腦室腹腔引流手術，在患者腦室內，接一個單向瓣膜之引流管，經皮下組織連接到腹腔內，當腦室內的壓力過於升高，可將腦脊髓液引流至腹腔，再經腹膜吸收流回血液循環；手術完隔天，楊男眼神就靈活了起來，經復健治療開始可以追視他人，臉部表情也越來越明顯，目前已可自己握手機看影片，還可豎起大拇指比讚。

顏精華強調，在嚴重的開腦病例中，雖然過程中盡力救治，仍有一些病例在術後仍昏迷接近植物人狀態，很容易被家人放棄或消極照顧，最後送往安養機構，身為醫師不應放棄救治病人的任何機會，須積極救治，只要改善神經功能障礙問題，可避免許多植物人形成。

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  • ▲楊男照Ｘ光檢查出水腦症狀。 （烏日林新醫院提供）

    ▲楊男照Ｘ光檢查出水腦症狀。 （烏日林新醫院提供）

  • ▲楊男（中）在楊母（左）堅持下，轉診到烏日林新醫院向顏精華（右）求診。（記者何宗翰攝）

    ▲楊男（中）在楊母（左）堅持下，轉診到烏日林新醫院向顏精華（右）求診。（記者何宗翰攝）

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