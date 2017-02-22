車禍水腦昏迷 引流手術回神
2017-02-22
記者何宗翰／烏日報導
彰化一名28歲楊姓男子去年10月因車禍開刀時動脈瘤破裂，導致嚴重腦出血，手術後在加護病房昏迷兩個月，被原先醫院認為接近植物人，準備轉至安養機構療養，但楊母堅持不放棄，轉到烏日林新醫院，神經外科主任顏精華判斷，昏迷應是水腦症所致，進行腦室腹腔引流手術，術後已恢復意識，還能豎起大拇指比讚。
「兒子這麼年輕，應該要給他一次機會！」楊母說，兒子在彰化的醫院開刀後一直沒清醒，原先的醫院認為他無進步，就建議轉到安養病房，她今年一月到林新醫院詢問病房，隨手翻閱門診表赫然發現神經外科主任顏精華的名字，恰巧是朋友曾介紹的名醫，當下決定立刻掛號求診。
顏精華表示，就他從醫40年經驗，認為昏迷兩個月應該還是可尋求恢復的黃金時期，應是有什麼原因導致昏迷，但還沒檢查出來，於是為患者進行心電圖、頭部Ｘ光、電腦斷層掃描及核磁共振等各種檢查，發現病情沒有進展是因為有嚴重水腦情形，腦積水比正常人多5倍，不但肢體無力，還造成意識昏迷或呆滯、大小便失禁等。
經腦室腹腔引流手術，在患者腦室內，接一個單向瓣膜之引流管，經皮下組織連接到腹腔內，當腦室內的壓力過於升高，可將腦脊髓液引流至腹腔，再經腹膜吸收流回血液循環；手術完隔天，楊男眼神就靈活了起來，經復健治療開始可以追視他人，臉部表情也越來越明顯，目前已可自己握手機看影片，還可豎起大拇指比讚。
顏精華強調，在嚴重的開腦病例中，雖然過程中盡力救治，仍有一些病例在術後仍昏迷接近植物人狀態，很容易被家人放棄或消極照顧，最後送往安養機構，身為醫師不應放棄救治病人的任何機會，須積極救治，只要改善神經功能障礙問題，可避免許多植物人形成。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 竹科博士主管夫忙工作 妻子約砲偷吃小鮮肉
- 陳庚金說能撈就撈 藍發言人：他只是想而已
- 小米Note 2 3月開賣 美圖T8緊跟
- 修一例一休？ 林揆︰是企業的期待
- 南韓鮮肉梁世宗 笑納台味藍白拖
- 高捷頂台味山本頭 林北小舞重返黑道
- 雪隧抓龜速車 單趟最高可罰4.8萬
- 前基隆市長林水木 投資醫美被騙千萬
- 曾谷涵／餵狗
- 國三貨車、聯結車車禍 1男命危搶救中
- 神準預測勝選 歷史學者認川普恐遭彈劾
- 「死人錢好賺」殯葬糾紛不斷
- 桃猿主場轉播權 ELEVEN SPORTS獨享
- 〈愛の相親事件簿〉愛就捫心自問 你快樂嗎?
- 【新住民子女臥虎藏龍】高英爭光 瑞士籍兄妹發明賽奪金
- 15歲開賓士 金正男對北韓從無野心
- 中職熱身賽》林書逸3打點 菜鳥勝悍將
- 竊5名畫 法蜘蛛人大盜判8年
- 若拚上大聯盟 郭泓志最老教士
- 網購糾紛打死人 9人到案
- 組訓鬧僵擺一旁 吳志揚送加菜金
- 蓋樓搭鷹架 羅東林區貯木池美景毀了
- 中、韓進口鍍面鋼品 我課5年反傾銷稅
- 駐AIT美軍可否配槍 李大維：美有權決定
- 萬金石馬拉松 結合VR秀美景
- 前夫不理女兒 蔡郁璇疑陳子璇作梗
- 《觀察筆記》反求諸己
- 《北市107學年度起跑》國小本土語課 將納7新住民語言
- 屏東縣警局長方仰寧卸任 潘孟安不捨擁抱
- 調皮鄭秀文 饅頭夾蛋當胸貼
- 高雄3攤商展售活禽 最重罰15萬
- 巴西中西部乾旱嚴重 首都將輪流停水
- 電話嗆情敵、阻救人 坐視男友輕生亡
- 蘆竹龍安二街、三街 週六停水15小時
- 〈美味教室〉奶油VS.植物油 甜點大挑戰
- 新北》「青銀共居」 北大青年宅3戶示範
- 2016年巴西261名記者遭受暴力攻擊
- 〈戀愛大智慧〉勇敢告白別讓愛擦身而過
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Ker urges Ma Ying-jeou to plead guilty
- 山川琉璃吊橋 最快3/1雙向進出
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：車禍水腦昏迷 引流手術回神
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分