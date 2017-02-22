台東推長照 居家醫療「一條龍」領先各縣市

2017-02-22 10:02

［記者王秀亭／台東報導］台東縣衛生局推動長照2.0服務，「居家醫療」不僅有台東聖母醫院、關山慈濟醫院及各鄉鎮衛生所醫師、治療師及社工師組「整合性照護團隊」，更與縣內醫院合作，長照專員在醫院「出院準備服務」時就開始協助，「一條龍」的服務領先其他縣市。

衛生局長照科長劉鳳琴表示，台東幅員狹長，部分病患出院後仍須受專業醫療照顧，有回診需求常因交通問題所苦，包計程車就醫一趟就需上千元，台東長照中心遂與聖母、關慈醫院及各鄉鎮市衛生所的醫師、治療師、社工師合作，組成「整合性照護團隊」。

劉鳳琴指出，長照中心更進一步與台東馬偕、北榮台東分院、台東基督教醫院、關山慈濟醫院合作，在各醫院出院準備服務時，長照專員會與個管師討論是否需要居家醫療，部立台東醫院也已申請加入，台東是全國各縣市中率先從醫院端即開始提供「一條龍」服務的縣市。

台東居家醫療原定3月初起跑，不過2月中旬已完成整合，目前已有4人開始接受居家醫療服務，長照專員評估中也有4人，醫院病患也有5人正在評估，劉鳳琴說，居家醫療是新的長照服務，仍有許多民眾不知有此服務，有需求的民眾可向長照中心提出申請，或由醫療院所出院準備轉介、長照專員個案訪視發掘，讓偏鄉民眾在家就能接受到宅的醫療服務。