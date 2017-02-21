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18鄉鎮高齡化 屏東縣長照2.0挑戰大

2017-02-21  18:38

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣65歲以上人口已突破15%，早已擠身高齡社會，全縣33鄉鎮市中，就有18鄉超過高齡門檻14％；對即將上路的長照2.0是一大挑戰，至108年長照系統建置完成，約需1500名照服員，今年屏縣將開辦至少7個訓練班，盡快補足未來人力需求。

至今年1月底，屏縣總人口83萬5400餘人，65歲以上人口12萬7500餘人，比例約15．27％，根據長期照顧管理中心資料顯示，全縣至去年12底，33個鄉鎮市中，有18鄉老年人口比例超過14％，均為高齡鄉鎮，前5名的鄉鎮，高樹鄉22%、車城鄉20.7%，南州、新埤均為19.7％，佳冬鄉19.5%。

屏東縣長照2.0預定4月左右正式上路，依照屏縣老年人口等數據推估，需接受長照服務者約2萬人左右；目前縣內正進行社區整體照顧模式試辦計畫，統合各項資源。

屏縣長期照顧管理中心表示，目前全縣照顧服務員有800多位，人力還算充裕，但至108年長照體系建置完成，人力需求約1500人，今年將至少開辦7個照服員訓練班，預定3、4月起開課，上課地點屏北、屏中、屏南均有，訊息近日將於長照中心網站公告，歡迎對長照領域有興趣的民眾報名參加。

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  • 長照議題受關注。（記者羅欣貞攝）

    長照議題受關注。（記者羅欣貞攝）

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