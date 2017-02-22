不只星巴克 阜杭豆漿1杯漲到30元
2017-02-22
〔記者張議晨、盧家豪／綜合報導〕不只星巴克咖啡變貴了，知名的北市阜杭豆漿、國賓影城長春廣場會員票價也要漲價了！
知名連鎖咖啡店星巴克，今日起廿九項咖啡飲品都將調漲，漲幅從十至廿元不等，北市華山市場排隊名店「阜杭豆漿」，過年後豆漿價格也從一杯廿五元漲至卅元，引發網友在ＰＴＴ貼文討論。記者致電阜杭豆漿詢問，對方僅說調漲是因人力及原物料上漲，其他則不願多表示意見。
發文網友表示，他去阜杭豆漿一如往常買了豆漿和厚燒餅夾蛋，結帳時居然總共要七十元，發現一杯豆漿悄悄漲到卅元。網友說：「以前一杯廿五塊就已覺得價位有些高，如今價位更是向上攀升一階。」
清心福全：受不了才會漲
連鎖冰飲業者「五十嵐」去年已因店租及人力成本，針對北部店鋪先調整價格，外界擔心會不會再度跟進漲價？五十嵐表示，「現在還沒有要漲價」。清心福全總監呂謀遠則說，上游廠商已開始調整價格，預估今年整體營運成本會增加二成，但「除非受不了才會漲價」。連鎖飲料業者「COCO都可」則說還沒有討論。
國賓長春影城會員票漲10元
國賓影城長春廣場三月一日起會員票價也將調漲，從原本的二百元變成二百一十元。業者表示，會員價格真的相當優惠，二○一○年至今從未漲價，但因應營運成本上漲，不得不調整價格，不過一般購票民眾不會受到影響，國賓其他影院也都維持原有票價。
年初誠品電影院率先喊漲，漲幅最大廿元；桃園SBC星橋國際影城去年底決定調整價格，但仍未執行；美麗華台茂影城則因影廳改裝升級預計加價，但不會超過十元；大直美麗華與秀泰、威秀影城則尚無票價更動計畫。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 竹科博士主管夫忙工作 妻子約砲偷吃小鮮肉
- 陳庚金說能撈就撈 藍發言人：他只是想而已
- 小米Note 2 3月開賣 美圖T8緊跟
- 修一例一休？ 林揆︰是企業的期待
- 南韓鮮肉梁世宗 笑納台味藍白拖
- 高捷頂台味山本頭 林北小舞重返黑道
- 雪隧抓龜速車 單趟最高可罰4.8萬
- 前基隆市長林水木 投資醫美被騙千萬
- 曾谷涵／餵狗
- 國三貨車、聯結車車禍 1男命危搶救中
- 神準預測勝選 歷史學者認川普恐遭彈劾
- 「死人錢好賺」殯葬糾紛不斷
- 桃猿主場轉播權 ELEVEN SPORTS獨享
- 〈愛の相親事件簿〉愛就捫心自問 你快樂嗎?
- 【新住民子女臥虎藏龍】高英爭光 瑞士籍兄妹發明賽奪金
- 15歲開賓士 金正男對北韓從無野心
- 中職熱身賽》林書逸3打點 菜鳥勝悍將
- 竊5名畫 法蜘蛛人大盜判8年
- 若拚上大聯盟 郭泓志最老教士
- 網購糾紛打死人 9人到案
- 組訓鬧僵擺一旁 吳志揚送加菜金
- 蓋樓搭鷹架 羅東林區貯木池美景毀了
- 中、韓進口鍍面鋼品 我課5年反傾銷稅
- 駐AIT美軍可否配槍 李大維：美有權決定
- 萬金石馬拉松 結合VR秀美景
- 前夫不理女兒 蔡郁璇疑陳子璇作梗
- 《觀察筆記》反求諸己
- 《北市107學年度起跑》國小本土語課 將納7新住民語言
- 屏東縣警局長方仰寧卸任 潘孟安不捨擁抱
- 調皮鄭秀文 饅頭夾蛋當胸貼
- 高雄3攤商展售活禽 最重罰15萬
- 巴西中西部乾旱嚴重 首都將輪流停水
- 電話嗆情敵、阻救人 坐視男友輕生亡
- 蘆竹龍安二街、三街 週六停水15小時
- 〈美味教室〉奶油VS.植物油 甜點大挑戰
- 新北》「青銀共居」 北大青年宅3戶示範
- 2016年巴西261名記者遭受暴力攻擊
- 〈戀愛大智慧〉勇敢告白別讓愛擦身而過
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Ker urges Ma Ying-jeou to plead guilty
- 山川琉璃吊橋 最快3/1雙向進出
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：不只星巴克 阜杭豆漿1杯漲到30元
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分