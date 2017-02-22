不只星巴克 阜杭豆漿1杯漲到30元

2017-02-22

〔記者張議晨、盧家豪／綜合報導〕不只星巴克咖啡變貴了，知名的北市阜杭豆漿、國賓影城長春廣場會員票價也要漲價了！

知名連鎖咖啡店星巴克，今日起廿九項咖啡飲品都將調漲，漲幅從十至廿元不等，北市華山市場排隊名店「阜杭豆漿」，過年後豆漿價格也從一杯廿五元漲至卅元，引發網友在ＰＴＴ貼文討論。記者致電阜杭豆漿詢問，對方僅說調漲是因人力及原物料上漲，其他則不願多表示意見。

發文網友表示，他去阜杭豆漿一如往常買了豆漿和厚燒餅夾蛋，結帳時居然總共要七十元，發現一杯豆漿悄悄漲到卅元。網友說：「以前一杯廿五塊就已覺得價位有些高，如今價位更是向上攀升一階。」

清心福全：受不了才會漲

連鎖冰飲業者「五十嵐」去年已因店租及人力成本，針對北部店鋪先調整價格，外界擔心會不會再度跟進漲價？五十嵐表示，「現在還沒有要漲價」。清心福全總監呂謀遠則說，上游廠商已開始調整價格，預估今年整體營運成本會增加二成，但「除非受不了才會漲價」。連鎖飲料業者「COCO都可」則說還沒有討論。

國賓長春影城會員票漲10元

國賓影城長春廣場三月一日起會員票價也將調漲，從原本的二百元變成二百一十元。業者表示，會員價格真的相當優惠，二○一○年至今從未漲價，但因應營運成本上漲，不得不調整價格，不過一般購票民眾不會受到影響，國賓其他影院也都維持原有票價。

年初誠品電影院率先喊漲，漲幅最大廿元；桃園SBC星橋國際影城去年底決定調整價格，但仍未執行；美麗華台茂影城則因影廳改裝升級預計加價，但不會超過十元；大直美麗華與秀泰、威秀影城則尚無票價更動計畫。