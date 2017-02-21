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花東鐵路雙軌化可行性研究 國發會通過

2017-02-21

〔記者陳梅英／台北報導〕國發會委員會議通過交通部提報的「花東地區鐵路雙軌電氣化可行性研究」，交部將斥資四一○．六七億元，花蓮站至南迴線知本站間單軌路線約一○七．八公里雙軌化，目標是一○七年底完成綜合規劃、一一五年六月全線完工，屆時班次可增加一倍，不再一票難求。

完工後 班次可望倍增

交通部鐵工局主秘溫代欣表示，花東鐵路總長一六二公里，有些路段已經雙軌，但仍有一○七．八公里是單軌運行。單軌缺點是火車需要停等，且一旦有交通事故發生，花蓮聯外道路就會被迫中斷。

過去花東鐵路尖峰時間一小時也才三班。溫代欣說，花東鐵路雙軌化後，尖峰時間一小時將增加至五班，平均總班次可增加一倍，不僅可改善花東人旅運需求，也能帶動區域經濟。

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